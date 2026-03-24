Martedì 24 marzo, su Food Network, prende il via la nuova edizione di Scarpetta d’Italia. Il format è proposto a partire dalle ore 22:00 circa, sulla rete visibile sul canale 33 del digitale terrestre.

Scarpetta d’Italia, al via la quinta edizione

Quella odierna è la quinta edizione di Scarpetta d’Italia. Il programma ha debuttato, sempre su Food Network, nel 2022 e, da quel momento, la rete ha realizzato una nuova edizione ogni anno.

La trasmissione è realizzata dalla società Casta Diva, che ha lavorato per conto della Warner Bros. Discovery. Le puntate del programma hanno una durata di circa un’ora e la rete del digitale terrestre le trasmette con cadenza settimanale, dalle ore 22:00 del martedì. Oltre che in televisione, è possibile vedere gli appuntamenti anche in streaming su Discovery+, dove sono disponibili subito dopo la messa in onda televisiva.

Il conduttore è Luca Terni

Anche nel nuovo ciclo di puntate è confermato il conduttore di Scarpetta d’Italia. Si tratta di Luca Terni, chef specializzato soprattutto nella cottura della carne. Una delle sue prime esperienze televisive è avvenuta su Rai 2 nel format Detto Fatto, nel quale è riuscito a vincere il titolo di Miglior macellaio d’Italia. A capo della macelleria di famiglia di Capalbio, è divenuto un volto noto al grande pubblico grazie a Food Network, dove ha guidato, oltre a Scarpetta d’Italia, la trasmissione C’è ciccia.

Nel corso degli appuntamenti, il conduttore va alla ricerca dei luoghi più gustosi d’Italia per scoprire i segreti della loro cucina. Il conduttore, in particolare, si reca in una città italiana e, una volta qui, visita due realtà culinarie locali, cimentandosi ai fornelli insieme agli chef, grazie ai quali impara nuove ricette, apprende i segreti del mestiere ed ha modo di conoscere ingredienti particolari.

La sfida è vinta dal locale che ha presentato, al conduttore, il piatto più gustoso, ovvero quello che lo ha convinto a fare la scarpetta, cioè pulire il piatto utilizzando un pezzo di pane.

Scarpetta d’Italia, le tappe della nuova edizione da Catanzaro ad Ascoli

Svariate le tappe toccate nelle nuove puntate da Luca Terni con Scarpetta d’Italia. In primis al sud, con le telecamere che raggiungono Catanzaro, capoluogo della regione Calabria. Poco più a nord, in Puglia, il conduttore raggiunge Taranto, che con i suoi 185 mila abitanti è la seconda più popolosa della regione. Il viaggio del format si sposta, infine, al centro Italia, con un particolare approfondimento dedicato ad Ascoli Piceno e l’Aquila.