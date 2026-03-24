La programmazione di stasera in TV, martedì 24 marzo 2026, si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili, spaziando dalla grande fiction d’autore ai reality show più seguiti, fino al cinema d’azione internazionale. Su Rai 1 l’attesa è tutta per la conclusione della miniserie Le libere donne con Lino Guanciale, mentre Canale 5 punta sul consueto appuntamento con le dinamiche della casa del Grande Fratello Vip. Gli appassionati di cinema avranno pane per i loro denti con una selezione che include il supereroistico Spider-Man 2, l’adrenalinico Gran Turismo e il crudo realismo di Black Hawk Down.
Stasera in TV martedì 24 marzo 2026: Rai
L’offerta Rai bilancia perfettamente il dramma storico, l’intrattenimento leggero e il grande cinema d’autore:
- Rai 1 – Le libere donne (21:30 – 22:40) – Serie TV (Ultima Puntata)
- Rai 2 – Stasera A Letto Tardi (21:20 – 00:00) – Intrattenimento
- Rai 3 – FarWest (21:20 – 00:00) – Approfondimento
- Rai 4 – Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile (21:19 – 23:28) – Film
- Rai 5 – Siccità (21:24 – 23:30) – Film
- Rai Movie – Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto (21:10 – 23:35) – Film
- Rai Premium – Candice Renoir (21:20 – 22:10) – Serie TV
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Sulle reti Mediaset e le altre principali emittenti nazionali, la sfida è tra l’attualità politica e i grandi show popolari:
- Rete 4 – E’ sempre Cartabianca (21:33 – 00:54) – Informazione
- Canale 5 – Grande Fratello Vip (21:20 – 01:25) – Intrattenimento
- Italia 1 – Spider-Man 2 (21:30 – 23:59) – Film
- La7 – DiMartedì (21:15 – 01:00) – Informazione
- TV8 – Italia’s Got Talent (21:40 – 23:15) – Intrattenimento
- Nove – Cash or Trash – La notte dei tesori (21:30 – 23:35) – Intrattenimento
Altri canali del digitale terrestre
Per chi cerca un’alternativa tra thriller, western e grandi saghe d’avventura, il digitale offre numerose opzioni:
- Canale 20 – Unknown – Senza identità (21:17 – 23:34) – Film
- Iris – Quel maledetto colpo al Rio Grande Express (21:13 – 23:10) – Film
- Cielo – Cani sciolti (21:20 – 23:15) – Film
- Mediaset 27 – Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo (21:11 – 23:28) – Film
- TV2000 – French kiss (21:10 – 23:00) – Film
- La7 Cinema – Rocky IV (21:15 – 23:05) – Film
- Real Time – Primo appuntamento (21:30 – 23:10) – Intrattenimento
- Cine 34 – Sono solo fantasmi (21:00 – 22:54) – Film
- Focus – Pianeta arcobaleno (21:20 – 23:06) – Documentari
- Giallo – Tom e Lola (21:10 – 22:15) – Serie TV
- TopCrime – Chicago P.D. (21:15 – 22:04) – Serie TV
I film di questa sera in TV (martedì 24 marzo 2026)
Serata di grande impatto visivo per gli amanti del cinema. Tra le pellicole da non perdere segnaliamo:
- Spider-Man 2 su Italia 1: il capolavoro di Sam Raimi considerato uno dei migliori cinecomic di sempre.
- Gran Turismo su Rai 4: la storia vera di un videogiocatore diventato pilota professionista.
- Black Hawk Down su Rai Movie: l’implacabile regia di Ridley Scott per uno dei war-movie più intensi di sempre.
- Rocky IV su La7 Cinema: l’iconica sfida tra Stallone e Dolph Lundgren.
- Unknown – Senza identità su Canale 20: Liam Neeson in un thriller mozzafiato ambientato a Berlino.
Programmi Sky
L’offerta Sky propone l’eccellenza del lifestyle, della serialità e del documentario d’autore:
- Sky Uno HD – Bruno Barbieri – 4 Hotel (21:15 – 22:30) – Intrattenimento
- Sky Atlantic HD – Avvocato Ligas (21:15 – 22:20) – Serie TV
- Sky Serie HD – Ridatemi mia moglie (21:15 – 22:45) – Serie TV
- Sky Investigation HD – Le indagini di Sister Boniface (21:15 – 22:05) – Serie TV
- Sky Crime – Delitti a circuito chiuso (21:05 – 22:00) – Documentari
- Sky Arte HD – Viaggi di.segno: Storie di bellezza… (21:15 – 21:50) – Mondo e Tendenze
- Comedy Central – Maurizio Battista: Comedy Celebration (20:15 – 22:00) – Intrattenimento
I film su Sky martedì 24 marzo 2026
Il cinema di Sky spazia dai thriller d’autore alle saghe d’avventura che hanno fatto la storia:
Su Sky Cinema Uno HD imperversa lo stile inconfondibile di Guy Ritchie con The Gentlemen, mentre su Sky Cinema Due HD va in onda il visionario e malinconico Lei (Her) con Joaquin Phoenix. Per i nostalgici dell’avventura, su Sky Cinema Action HD c’è Indiana Jones e il tempio maledetto. Se cercate risate con un retrogusto amaro, Breaking News a Yuba County su Sky Cinema Comedy HD è la scelta perfetta. Infine, per tutta la famiglia, Sky Cinema Family HD propone l’emozionante avventura di Balto e Togo – La leggenda.
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