La programmazione di stasera in TV, martedì 24 marzo 2026, si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili, spaziando dalla grande fiction d’autore ai reality show più seguiti, fino al cinema d’azione internazionale. Su Rai 1 l’attesa è tutta per la conclusione della miniserie Le libere donne con Lino Guanciale, mentre Canale 5 punta sul consueto appuntamento con le dinamiche della casa del Grande Fratello Vip. Gli appassionati di cinema avranno pane per i loro denti con una selezione che include il supereroistico Spider-Man 2, l’adrenalinico Gran Turismo e il crudo realismo di Black Hawk Down.

Stasera in TV martedì 24 marzo 2026: Rai

L’offerta Rai bilancia perfettamente il dramma storico, l’intrattenimento leggero e il grande cinema d’autore:

Rai 1 – Le libere donne (21:30 – 22:40) – Serie TV (Ultima Puntata)

(21:30 – 22:40) – Serie TV (Ultima Puntata) Rai 2 – Stasera A Letto Tardi (21:20 – 00:00) – Intrattenimento

(21:20 – 00:00) – Intrattenimento Rai 3 – FarWest (21:20 – 00:00) – Approfondimento

(21:20 – 00:00) – Approfondimento Rai 4 – Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile (21:19 – 23:28) – Film

(21:19 – 23:28) – Film Rai 5 – Siccità (21:24 – 23:30) – Film

(21:24 – 23:30) – Film Rai Movie – Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto (21:10 – 23:35) – Film

(21:10 – 23:35) – Film Rai Premium – Candice Renoir (21:20 – 22:10) – Serie TV

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Sulle reti Mediaset e le altre principali emittenti nazionali, la sfida è tra l’attualità politica e i grandi show popolari:

Rete 4 – E’ sempre Cartabianca (21:33 – 00:54) – Informazione

(21:33 – 00:54) – Informazione Canale 5 – Grande Fratello Vip (21:20 – 01:25) – Intrattenimento

(21:20 – 01:25) – Intrattenimento Italia 1 – Spider-Man 2 (21:30 – 23:59) – Film

(21:30 – 23:59) – Film La7 – DiMartedì (21:15 – 01:00) – Informazione

(21:15 – 01:00) – Informazione TV8 – Italia’s Got Talent (21:40 – 23:15) – Intrattenimento

(21:40 – 23:15) – Intrattenimento Nove – Cash or Trash – La notte dei tesori (21:30 – 23:35) – Intrattenimento

Altri canali del digitale terrestre

Per chi cerca un’alternativa tra thriller, western e grandi saghe d’avventura, il digitale offre numerose opzioni:

Canale 20 – Unknown – Senza identità (21:17 – 23:34) – Film

(21:17 – 23:34) – Film Iris – Quel maledetto colpo al Rio Grande Express (21:13 – 23:10) – Film

(21:13 – 23:10) – Film Cielo – Cani sciolti (21:20 – 23:15) – Film

(21:20 – 23:15) – Film Mediaset 27 – Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo (21:11 – 23:28) – Film

(21:11 – 23:28) – Film TV2000 – French kiss (21:10 – 23:00) – Film

(21:10 – 23:00) – Film La7 Cinema – Rocky IV (21:15 – 23:05) – Film

(21:15 – 23:05) – Film Real Time – Primo appuntamento (21:30 – 23:10) – Intrattenimento

(21:30 – 23:10) – Intrattenimento Cine 34 – Sono solo fantasmi (21:00 – 22:54) – Film

(21:00 – 22:54) – Film Focus – Pianeta arcobaleno (21:20 – 23:06) – Documentari

(21:20 – 23:06) – Documentari Giallo – Tom e Lola (21:10 – 22:15) – Serie TV

(21:10 – 22:15) – Serie TV TopCrime – Chicago P.D. (21:15 – 22:04) – Serie TV

I film di questa sera in TV (martedì 24 marzo 2026)

Serata di grande impatto visivo per gli amanti del cinema. Tra le pellicole da non perdere segnaliamo:

Spider-Man 2 su Italia 1 : il capolavoro di Sam Raimi considerato uno dei migliori cinecomic di sempre.

su : il capolavoro di Sam Raimi considerato uno dei migliori cinecomic di sempre. Gran Turismo su Rai 4 : la storia vera di un videogiocatore diventato pilota professionista.

su : la storia vera di un videogiocatore diventato pilota professionista. Black Hawk Down su Rai Movie : l’implacabile regia di Ridley Scott per uno dei war-movie più intensi di sempre.

su : l’implacabile regia di Ridley Scott per uno dei war-movie più intensi di sempre. Rocky IV su La7 Cinema : l’iconica sfida tra Stallone e Dolph Lundgren.

su : l’iconica sfida tra Stallone e Dolph Lundgren. Unknown – Senza identità su Canale 20: Liam Neeson in un thriller mozzafiato ambientato a Berlino.

Programmi Sky

L’offerta Sky propone l’eccellenza del lifestyle, della serialità e del documentario d’autore:

Sky Uno HD – Bruno Barbieri – 4 Hotel (21:15 – 22:30) – Intrattenimento

(21:15 – 22:30) – Intrattenimento Sky Atlantic HD – Avvocato Ligas (21:15 – 22:20) – Serie TV

(21:15 – 22:20) – Serie TV Sky Serie HD – Ridatemi mia moglie (21:15 – 22:45) – Serie TV

(21:15 – 22:45) – Serie TV Sky Investigation HD – Le indagini di Sister Boniface (21:15 – 22:05) – Serie TV

(21:15 – 22:05) – Serie TV Sky Crime – Delitti a circuito chiuso (21:05 – 22:00) – Documentari

(21:05 – 22:00) – Documentari Sky Arte HD – Viaggi di.segno: Storie di bellezza… (21:15 – 21:50) – Mondo e Tendenze

(21:15 – 21:50) – Mondo e Tendenze Comedy Central – Maurizio Battista: Comedy Celebration (20:15 – 22:00) – Intrattenimento

I film su Sky martedì 24 marzo 2026

Il cinema di Sky spazia dai thriller d’autore alle saghe d’avventura che hanno fatto la storia:

Su Sky Cinema Uno HD imperversa lo stile inconfondibile di Guy Ritchie con The Gentlemen, mentre su Sky Cinema Due HD va in onda il visionario e malinconico Lei (Her) con Joaquin Phoenix. Per i nostalgici dell’avventura, su Sky Cinema Action HD c’è Indiana Jones e il tempio maledetto. Se cercate risate con un retrogusto amaro, Breaking News a Yuba County su Sky Cinema Comedy HD è la scelta perfetta. Infine, per tutta la famiglia, Sky Cinema Family HD propone l’emozionante avventura di Balto e Togo – La leggenda.

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