Giovedì 5 marzo, su Food Network, iniziano le nuove puntate di La pasticceria di Frau Knam. Per il programma di cucina si tratta della quinta stagione.

La pasticceria di Frau Knam, chi è la conduttrice

Al timone del format c’è Frau Knam, ovvero Alessandra Mion. Veneziana d’origine ma milanese d’adozione, è la moglie del Maitre Chocolatier Ernst Knam, conosciuto in tutto il mondo e giudice di Bake Off Italia.

Frau Knam ha vissuto gran parte della sua vita a stretto contatto con il mondo della pasticceria. Nel bel mezzo del lockdown, incentivata dal marito, la conduttrice si è cimentata nella preparazione, in prima persona, di svariate tipologie di dolci. In poco tempo ottiene enorme popolarità, guadagnando decine di migliaia di follower sui social ed aprendo una boutique di pasticceria a suo nome a Milano.

Ricette semplici e replicabili da chiunque

Le nuove puntate de La pasticceria di Frau Knam, così come anche avvenuto in passato, hanno una durata di circa mezz’ora. Food Network, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone due alla settimana, nel prime time del giovedì. Subito dopo la messa in onda televisiva, è possibile seguire la trasmissione in streaming ed on demand su Discovery+.

Frau Knam, durante i vari appuntamenti del format, realizza svariati dessert, mischiando la qualità degli ingredienti e la semplicità delle preparazioni. L’obiettivo, infatti, è quello di proporre dei piatti replicabili da tutti, per dimostrare quanto possa essere alla portata di ognuno cucinare un dolce gustoso per conquistare amici e parenti.

In particolare, sono realizzate due ricette in ogni puntata. Al suo fianco, la conduttrice può contare sul sostegno di ospiti, volti celebri della televisione italiana e parenti, che arricchiscono la narrazione con racconti ed aneddoti.

La pasticceria di Frau Knam, le ricette e gli ospiti del 5 marzo

Nel corso della puntata del 5 marzo di La pasticceria di Frau Knam, la conduttrice accoglie, nella propria cucina, il figlio Giorgio. Con lui realizza una deliziosa focaccia farcita, oltre che una cheesecake ai mirtilli alla tedesca, che prevede una cottura al forno ed una base di pasta frolla.

A seguire, Frau Knam dà spazio a Gianluca Torre, apprezzato agente immobiliare del programma Casa a prima vista. Insieme, mostrano al pubblico in che modo è possibile preparare una semplice, ma buonissima, crostata al cioccolato, arricchita dai frutti rossi. Infine, la prima puntata termina con un brunch, usanza tipica della cucina anglosassone e che è composta da piatti sia salati che dolci.