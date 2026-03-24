Martedì 24 marzo è in onda, in diretta dalle 22:00 su Canale 5, il Grande Fratello Vip. Si tratta, per il reality, della terza puntata. La conduttrice Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, svela il nome del primo concorrente eliminato. Al televoto ci sono Paola Caruso, Raimondo Todaro, Dario Cassini, Nicolò Brigante, Lucia Ilardo, Marco Berry e Francesca Manzini.

Grande Fratello Vip diretta 24 marzo, lo scontro Cassini-Elia

Alle 22:02, praticamente in seconda serata e dopo una breve anteprima, prende il via il Grande Fratello Vip. La conduttrice Ilary Blasi chiude il televoto. Si parla subito dello scontro, avvenuto pochi giorni fa, tra Antonella Elia e Dario Cassini. I due hanno avuto un diverbio per quel che concerne la postazione nella quale sedersi durante la diretta. La concorrente, in settimana, ha deciso di fare uno scherzo al comico, che tuttavia si è arrabbiato perché, a suo dire, la showgirl ha nascosto anche le sue medicine per la pressione. Un’accusa che Elia ha negato, definendo il collega “un bugiardo“.

Una volta tornati in diretta, è subito scontro. Antonella Elia: “Lui si è nascosto da solo le pillole, non voglio più avere niente a che fare con lui“. Dario Cassini: “Io non l’ho fatto, è entrato in gioco Giovanni perché è lui che ha installato questo dubbio ad Elia. Chiedo alla produzione di mandare in onda le immagini per dimostrare che non ho fatto ciò che lei dice“. Blasi, però, spiega: “Abbiamo due regie e stacchiamo sugli eventi salienti, le registrazioni si cancellano dopo 24 ore“. Il comico, però, non ci sta ed insinua che la produzione non voglia, per qualche motivo, mandare in onda le immagini.

Selvaggia Lucarelli interviene a gamba tesa: “Entrambi hanno sbagliato a parlare. Elia è permalosissima, Cassini ha rinfacciato ad Elia che fuori, dalla Casa, è da sola. Calvario, fino ad oggi, è stato sullo sfondo ed ora fa lo spione, io mi sarei fatta i fatti miei”. Il comico continua ad attaccare il reality per non avere le immagini e Buonamici non ci sta: “Datti una regolata, perché dovrebbero nascondere una cosa così insignificante?“.

Le tensioni fra Alessandra Mussolini ed Adriana Volpe

La diretta del Grande Fratello Vip va avanti con Alessandra Mussolini. L’ex parlamentare è invitata ad andare nella cosiddetta Nuvola, stanza della Casa, dove ha modo di confrontarsi con Adriana Volpe. Lo scontro è nato dopo che, mentre tutti dormivano, il GF ha svegliato Mussolini per ricordarle di prendere delle pillole. Volpe, però, si è svegliata e non è più riuscita a dormire, motivo per il quale la mattina la conduttrice è andata su tutte le furie, chiedendo altre soluzioni per svegliare la collega.

Tornati in diretta, Mussolini attacca: “Lei me ne ha dette di tutti i colori“. Volpe: “Io sono una persona pensante, ho proposto di trovare una soluzione per non svegliare tutti per le medicine di Alessandra, magari una vibrazione“. La conduttrice, però, si è lasciata andare ad una battuta poco piacevole su un sex toys, che ha mandato su tutte le furie Mussolini, che afferma: “Io non la sopporto più, non ti devi permettere“. Lucarelli dà ragione all’ex parlamentare: “Volpe, hai detto una frase che mi aspetto dal peggior maschilista“.

A seguire, si parla delle dinamiche sentimentali. Fino a pochi giorni fa, Nicolò e Lucia erano molto vicini, così come Renato ed Ibiza. Poche ore fa, però, Renato e Lucia si sono baciati. Ibiza lo apprende solamente in diretta e non la prende benissimo: “Io e Renato abbiamo due valori diversi, lei con Lucia forse trova quello che cercava, ovvero divertimento. Se ritengo Ilardo un po’ leggera? Certamente“. A Lucarelli, però, non piacciono le parole della modella: “Trovo sgradevole il tuo atteggiamento al rifiuto di un uomo“. Buonamici, invece, instilla il dubbio: “Lucia è al televoto, non è che la sua sia strategia?“.