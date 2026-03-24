Selvaggia Lucarelli sbarca a Too Hot to Handle. La giornalista, infatti, è la nuova conduttrice del reality show, la cui seconda stagione andrà in onda, prossimamente, su Netflix.

Selvaggia Lucarelli Too Hot to Handle, nuovo impegno lavorativo per la giornalista

Per Selvaggia Lucarelli, dunque, si profila un nuovo impegno televisivo in quella che, per lei, è una stagione decisamente molto fortunata. A settembre e fino a dicembre è stata una delle giudici della ventesima edizione di Ballando con le stelle, ricoprendo quel ruolo per il decimo anno di fila. Ad ottobre, invece, è stata una delle protagoniste di Roast in Peace, nuova trasmissione comica di Amazon Prime Video.

La scorsa settimana, Lucarelli è sbarcata a Mediaset, scelta come opinionista al Grande Fratello Vip. Prossimamente, infine, l’impegno su una quarta emittente differente, ovvero Netflix, dove avrà il compito di fare gli onori di casa della seconda edizione di Too Hot to Handle Italia.

Selvaggia Lucarelli Too Hot to Handle, la giornalista prende il posto di Fred De Palma

Con l’arrivo di Selvaggia Lucarelli a Too Hot to Handle si svolge una staffetta nel ruolo di padrona di casa. In occasione della prima edizione, il compito di accogliere i protagonisti nel resort e guidarli nei momenti più importanti era affidato al rapper Fred De Palma.

Ad oggi, non è chiaro quando andrà in onda Too Hot to Handle 2. La prima edizione, inizialmente prevista a maggio del 2025, è stata proposta, alla fine, alla metà di luglio. Quel che è certo è che tornerà Lana, l’assistente virtuale che gestisce il soggiorno nel resort dei concorrenti, stabilendo le regole ed assegnando le punizioni.

Il regolamento

Fatte eccezioni per possibili, piccole novità, il meccanismo di fondo di Too Hot to Handle 2 rimarrà quello solito. Una serie di concorrenti single sono accompagnati in un resort sulla spiaggia in Sud America, dove devono rimanere per un totale di quattro settimane. Dopo qualche ore insieme, i protagonisti incontrano Lana ed apprendono di essere i partecipanti di Too Hot to Handle.

Soltanto a questo punto inizia il gioco vero e proprio: i protagonisti hanno a disposizione un montepremi totale, che viene detratto, da Lana, ogni qualvolta uno o più single infrange il regolamento. Esso prevede che i concorrenti non possano lasciarsi andare, né da soli né con gli altri, a gesti intimi e sessuali, baci compresi. Ogni infrazione porta con sé una sanzione economica, con la cifra sottratta dal budget a disposizione.

L’obiettivo del format è quello di riuscire a creare, nel cast, il bisogno di instaurare rapporti profondi e non basati esclusivamente sull’aspetto esteriore. Alla fine del percorso, Lana deve individuare la persona che ha fatto il percorso di crescita migliore ed è decretata vincitrice, portandosi a casa il montepremi.