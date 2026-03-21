Venerdì 20 marzo è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nella serata, condotta su Canale 5 da Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, non sono mancati i momenti di tensione.

Grande Fratello Vip puntata 20 marzo, Selvaggia Lucarelli contro Adriana Volpe ed Ilary Blasi

Durante Grande Fratello Vip del 20 marzo, l’opinionista Selvaggia Lucarelli ha avuto due confronti molto accesi. Il primo con Adriana Volpe, definita dalla giornalista “noiosa” e la “peggiore del gruppo dei Gold”. Il secondo con Alessandra Mussolini: secondo Lucarelli, l’ex parlamentare sta avendo, nella Casa, un comportamento studiato a tavolino per cercare di diventare virale sui social. L’inquilina ha negato, sostenendo di essere veramente così.

La serata è proseguita con un breve approfondimento dedicato ad Antonella Elia, che nei primi giorni al centro del reality ha manifestato qualche problema. La concorrente, con il 20,62%, è risultata essere la partecipante più votata e, dunque, ha ricevuto l’immunità. Queste le altre percentuali: Mussolini al 16,87%, Dumitras al 14,56%, Volpe al 13,91% e Biancardi all’11,8%. I meno votati sono Caruso all’11,09%, Altea al 7,19% ed Ilardi al 3,96%.

La storia di Raimondo Todaro

Al Grande Fratello Vip del 20 marzo, alcuni concorrenti, su tutti GionnyScandal e Marco Berry, hanno realizzato delle performance nella zona del Localino. A seguire, Todaro e Lucarelli hanno avuto uno screzio: per il coreografo, infatti, la giornalista ha bisogno di criticare gli altri “per far parlare di sè” e perché “non brilla di luce propria”. Poi, l’inquilino ha raccontato i problemi di salute che ha dovuto affrontare in passato, subendo ben quattro intervento chirurgici per rimuovere dei tumori.

Dopo un chiarimento fra Mussolini e Caruso, con l’ex parlamentare che ha ammesso di aver giudicato troppo in fretta la Bonas di Avanti un Altro, Ilary Blasi ha comunicato l’esito di un televoto, aperto poco tempo prima, fra il Team Volpe ed il Team Elia per ottenere l’accesso al Gold Club. Con il 57,8% delle preferenze, la vittoria va alla squadra di Elia.

Grande Fratello Vip puntata 20 marzo, le nomination

La diretta del Grande Fratello Vip del 20 marzo è proseguita con le nomination. I membri dell’Economy Club si sono votati fra loro: i più televotati, con ben tre nomination a testa, sono Cassini ed Ilardo.

Coloro che fanno parte del Gold Club, invece, hanno svolto le nomination segrete. In questo caso, i prescelti sono Caruso, Berry, Manzini, Todaro e Brigante. La padrona di casa ha aperto il televoto: il meno votato, il prossimo martedì, è il primo eliminato.