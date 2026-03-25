Manca sempre meno al ritorno di Super Karaoke, il revival dello storico format portato al successo da Rosario Fiorello. Nelle prossime ore, infatti, si svolgono le registrazioni delle due serate.

Super Karaoke, il 26 e 27 marzo le registrazioni

Al timone di Super Karaoke, come annunciato qualche settimana fa, c’è Michelle Hunziker. Per la conduttrice si tratta di un ritorno su Canale 5. L’ultimo impegno, sulla rete ammiraglia del Biscione, risale allo scorso autunno, quando ha guidato Io Canto Family.

La trasmissione Super Karaoke è ambientata nella centrale Piazza Trento e Trieste di Ferrara, ovvero la medesima location che accoglie la novità Battiti Live Spring, anch’esso guidato da Michelle Hunziker. Le registrazioni del revival dello storico programma degli anni ’90 si svolgono per due giorni consecutivi, il 26 ed il 27 marzo. Non è chiaro, invece, quando sono messe in onda su Canale 5.

Un format completamente rinnovato

Super Karaoke è il revival, completamente rinnovato, del format Karaoke. Quest’ultimo ha esordito nel 1992 su Italia 1 ed è andato in onda per tre anni, fino al 1995. Tutte le edizioni proposte erano guidate da Fiorello e la trasmissione, dopo un inizio tiepido negli ascolti con una share che faticava a superare il 6%, si è trasformata progressivamente in un enorme successo, sfiorando addirittura il 25% di share.

Super Karaoke non è il primo tentativo di riportare alla ribalta il programma. Già nel 2015, Italia 1 ha tentato di riportarlo in onda, con la conduzione di Angelo Pintus, ma il pubblico lo aveva bocciato nell’Auditel. Il regolamento del format era molto semplice: le puntate erano in onda dalle piazze italiane ed una serie di persone si alternavano sul palco ed eseguivano performance in pieno stile karaoke. Al termine, il pubblico doveva individuare il vincitore.

Super Karaoke, gli ospiti

Sono vari gli ospiti che, durante le due serate, affiancano Michelle Hunziker a Super Karaoke. Nel cast c’è, in primis, Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì e in gara, fra poche settimane come rappresentate dell’Italia, all’Eurovision Song Contest. Sempre dall’ultima edizione della kermesse ci sono Raf, Francesco Renga e Serena Brancale.

La padrona di casa accoglie in piazza Noemi, che ha lavorato come giudice nel già citato Io Canto Family. Sul palco, poi, Al Bano, impegnato in estate in un tour internazionale che termina a settembre con un grande concerto a Montreal, in Canada, e ad Ivana Spagna. Infine, il cast di ospiti è completato da Anna Tatangelo.