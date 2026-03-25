La programmazione tv di questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, offre una scelta che spazia dalle serie poliziesche all’intrattenimento leggero, fino a film che hanno segnato la storia del cinema. Su Rai 1 prosegue la stagione di Morgane – Detective geniale, mentre Canale 5 trasmette l’ultima puntata della seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania. Non mancano i programmi di approfondimento e una vasta selezione di film sui canali tematici e Sky.

Stasera in TV mercoledì 25 marzo 2026, Rai

Le reti Rai propongono una serata suddivisa tra fiction, programmi di cronaca e film d’azione:

Rai 1 – Morgane – Detective geniale (21:30 – 22:40) – Serie TV

(21:30 – 22:40) – Serie TV Rai 2 – Stasera Tutto è Possibile (21:20 – 00:00) – Intrattenimento

(21:20 – 00:00) – Intrattenimento Rai 3 – Chi l’ha visto? (21:20 – 00:00) – Attualità e cronaca

(21:20 – 00:00) – Attualità e cronaca Rai 4 – Dark Harvest (21:20 – 22:51) – Film

(21:20 – 22:51) – Film Rai 5 – Gli occhi del musicista (21:24 – 22:40) – Approfondimento

(21:24 – 22:40) – Approfondimento Rai Movie – Jimmy Bobo – Bullet to the Head (21:10 – 22:40) – Film

(21:10 – 22:40) – Film Rai Premium – Innamorarsi a Bora Bora (21:20 – 22:55) – Film

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Sulle altre reti principali spiccano l’informazione politica, il finale di stagione della fiction di Canale 5 e i reality più popolari:

Rete 4 – Realpolitik (21:33 – 00:56) – Informazione

(21:33 – 00:56) – Informazione Canale 5 – Vanina – Un vicequestore a Catania 2 (21:21 – 00:17) – Serie TV (Ultima Puntata)

(21:21 – 00:17) – Serie TV (Ultima Puntata) Italia 1 – Le Iene (21:15 – 01:18) – Intrattenimento

(21:15 – 01:18) – Intrattenimento La7 – La giusta distanza – Maradona-Giuliano (21:15 – 23:30) – Inchiesta

(21:15 – 23:30) – Inchiesta TV8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:40 – 23:10) – Intrattenimento

(21:40 – 23:10) – Intrattenimento NOVE – Anni Settanta: terrore e diritti (21:30 – 23:50) – Documentario

(21:30 – 23:50) – Documentario 20 Mediaset – Duro da uccidere (21:07 – 22:57) – Film

I film di questa sera in tv (mercoledì 25 marzo 2026)

Per chi preferisce un film, i canali del digitale terrestre offrono titoli di generi molto diversi tra loro:

Iris – Salvate il soldato Ryan (21:13): il racconto dello sbarco in Normandia diretto da Steven Spielberg.

(21:13): il racconto dello sbarco in Normandia diretto da Steven Spielberg. Cine34 – Cado dalle nubi (21:10): la prima commedia con protagonista Checco Zalone.

(21:10): la prima commedia con protagonista Checco Zalone. Cielo – The Last Witch Hunter (21:20): azione e fantasy con Vin Diesel.

(21:20): azione e fantasy con Vin Diesel. 27 – La famiglia Addams 2 (21:10): sequel della commedia dark con i celebri personaggi di Charles Addams.

(21:10): sequel della commedia dark con i celebri personaggi di Charles Addams. La5 – Un amore tutto suo (21:15): commedia romantica con Sandra Bullock.

I film su Sky (mercoledì 25 marzo 2026)

L’offerta cinematografica di Sky copre ogni genere, dai classici d’avventura alle commedie italiane:

Su Sky Cinema Family va in onda il primo capitolo di Ritorno al futuro, mentre Sky Cinema Action propone La mummia con Brendan Fraser. Se cercate una commedia italiana, su Sky Cinema Collection trovate Leonardo Pieraccioni in Ti amo in tutte le lingue del mondo. Per gli amanti del thriller legale, The Lincoln Lawyer è la proposta di Sky Cinema Suspense. Su Sky Cinema Uno è invece disponibile il recente Clean Up Crew con Antonio Banderas.

Intrattenimento e serie da non perdere

Completano il quadro le serie TV di culto e i programmi legati al cibo e alla casa:

Sky Atlantic – Breaking Bad (21:15): prosegue la maratona di una delle serie più apprezzate di sempre.

(21:15): prosegue la maratona di una delle serie più apprezzate di sempre. Sky Serie – Fire Country (21:15): le vicende dei vigili del fuoco impegnati nelle foreste americane.

(21:15): le vicende dei vigili del fuoco impegnati nelle foreste americane. Real Time – Casa a prima vista (20:30): la sfida tra agenti immobiliari per trovare la casa perfetta.

(20:30): la sfida tra agenti immobiliari per trovare la casa perfetta. Food Network – In cucina con Imma e Matteo (20:50): ricette e segreti della cucina familiare.

(20:50): ricette e segreti della cucina familiare. Focus – I padroni del cielo (21:20): documentario dedicato alla tecnologia aeronautica.

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