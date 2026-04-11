Sabato 11 aprile, su Rai 1, va in onda, in diretta, una nuova puntata di Canzonissima. Alla conduzione c’è Milly Carlucci, affiancata da I Magnifici 7 Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini. A loro si unisce, per la puntata odierna, l’ex calciatore Alessandro Del Piero.

Due gli ospiti presenti nella diretta dell’11 aprile di Canzonissima. Si tratta dell’attore Alessandro Preziosi e della conduttrice Bianca Guaccero. Questi i brani e i protagonisti dell’appuntamento:

Il ragazzo della Via Gluck – Enrico Ruggeri

Sono solo parole – Fabrizio Moro

Io che amo solo te – Leo Gassmann

Il nostro concerto – Michele Bravi

Io Amo – Fausto Leali

La prima cosa bella – Malika Ayane

Giovani incoscienti – Irene Grandi

I bambini fanno ooh – Elettra Lamborghini

La notte – Arisa

Quando quando quando – Vittorio Grigólo

La canzone mononota – Elio e le Storie Tese

Su di noi – Jalisse.

Il tema della serata è La rivincita di Sanremo, ovvero gli artisti intonano i brani che al Festival non ha vinto ma che è comunque entrata nei cuori delle persone.