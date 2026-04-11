Canzonissima diretta 11 aprile
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Canzonissima, la diretta di sabato 11 aprile: tutte le esibizioni, ospite Alessandro Del Piero

Matteo Tuveri
11 Aprile 2026 1 minuto di lettura
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Sabato 11 aprile, su Rai 1, va in onda, in diretta, una nuova puntata di Canzonissima. Alla conduzione c’è Milly Carlucci, affiancata da I Magnifici 7 Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini. A loro si unisce, per la puntata odierna, l’ex calciatore Alessandro Del Piero.

Due gli ospiti presenti nella diretta dell’11 aprile di Canzonissima. Si tratta dell’attore Alessandro Preziosi e della conduttrice Bianca Guaccero. Questi i brani e i protagonisti dell’appuntamento:

Il ragazzo della Via GluckEnrico Ruggeri
Sono solo paroleFabrizio Moro
Io che amo solo teLeo Gassmann

Il nostro concertoMichele Bravi
Io AmoFausto Leali
La prima cosa bellaMalika Ayane
Giovani incoscientiIrene Grandi
I bambini fanno oohElettra Lamborghini
La notteArisa
Quando quando quandoVittorio Grigólo
La canzone mononotaElio e le Storie Tese
Su di noiJalisse.

Il tema della serata è La rivincita di Sanremo, ovvero gli artisti intonano i brani che al Festival non ha vinto ma che è comunque entrata nei cuori delle persone.

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