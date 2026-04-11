Sabato 11 aprile, su Real Time, prende il via la puntata dal titolo Corsa contro il tempo di Dottor Hekim. Come sempre, la soap opera turca è trasmessa dalle ore 21:25 circa.

Dottor Hekim Corsa contro il tempo, regista e dove è girata

Realizzata dalle società Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures, le riprese si sono svolte in Turchia. La puntata odierna è la ventesima della seconda stagione e, come tutte le altre, hanno una durata di circa due ore e mezza.

Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming su Discovery+, app nella quale sono resi disponibili, solamente a pagamento, con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

La sceneggiatura dei vari episodi è firmata da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. Dietro la macchina da presa, per curare la regia, c’è Semih Bagci.

Dottor Hekim Corsa contro il tempo, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato Corsa contro il tempo, un giovane ragazzo, mentre è a lavoro in una sala destinata alle feste, ha un malore. Il degente, che si occupa dei fratellini più piccoli dopo la morte dei genitori, è trasportato in ospedale, dove gli viene diagnosticato un infarto.

Il protagonista prende in esame il caso. Tuttavia, né Hekim né il resto della sua squadra riescono a capire esattamente la malattia che può aver causato l’arresto cardiaco nel paziente. Decide, allora, di dare vita ad una vera e propria sfida fra l’équipe: vince chi riesce a fornire la diagnosi corretta. Ben presto, comunque, tutti acquisiscono la consapevolezza che il caso è più complesso di quel che si pensava inizialmente.

Ipek e Orhan turbati da Mahir

Intanto, nella puntata di oggi della serie, per Hekim continuano i problemi sul versante personale. Mahir è disposto a tutto pur di convincere Orhan a testimoniare contro il protagonista e, nel frattempo, prosegue negli interrogatori verso i lavoratori dell’ospedale, creando non poco turbamento in Ipek. La situazione è destinata ad alimentare una tensione sempre crescente.

Dottor Hekim Corsa contro il tempo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di oggi, sabato 11 aprile, di Dottor Hekim, in onda a partire dalle ore 21:25 circa su Real Time.