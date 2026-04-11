Venerdì 10 aprile è andata in onda la prima puntata di Dalla Strada al Palco Special. Di seguito vi sveliamo tutto ciò che è accaduto.

Dalla Strada al Palco Special prima puntata, gli ascolti

Durante la prima puntata di Dalla Strada al Palco Special si sono esibiti una serie di artisti di strada. Essi sono stati giudicati dai quattro Passanti Importanti, che a differenza delle precedenti edizioni sono fissi per tutte le puntate dello show.

In tale ruolo ci sono Bianca Guaccero, conduttrice della passata edizione, l’ideatore del format Carlo Conti, Mara Venier e il comico Nino Frassica. Il loro giudizio è andato ad accumularsi a quello del pubblico presente in studio.

Sono stati positivi gli ascolti ottenuti dal format nella prima puntata. Lo show, infatti, ha convinto poco più di 2 milioni e 900 mila telespettatori, con una share del 21%. Un dato, questo, che ha permesso a Rai 1 di vincere la serata, sconfiggendo il Grande Fratello Vip, che su Canale 5 si è fermato al 17,2% di share.

La vittoria va ad Alfio Russo

La vittoria della prima puntata di Dalla Strada al Palco Special è andata ad Alfio Russo. Ha 14 anni ed è uno degli artisti di strada più giovani fra quelli presenti in Italia. È originario della provincia di Catania, dove vive insieme ai genitori, e nella vita, come è ovvio vista l’età, fa lo studente. Frequenta, in particolare, il Liceo Scientifico.

La sua grande passione è la musica, soprattutto il sassofono, strumento che suona sin da bambino, da quando ha appena sette anni. Il suo amore per questo strumento è nato per caso, quando passeggiando per strada ha visto una persona che lo suonava. Così è scattato un vero e proprio colpo di fulmine, al punto da convincere Alfio a chiedere un sax come regalo di Natale.

Il concorrente afferma: “I miei genitori sono sempre presenti quando mi esibisco per strada. I miei primi fan, dopo di loro, sono i miei nonni. Ho la fortuna di avere il dono dell’orecchio assoluto, grazie al quale mi capita di sentire una canzone e saperla riprodurre con gli accordi subito dopo“. Nello show, ha convinto tutti suonando Tu mi piaci tanto di Sayf.

Dalla Strada al Palco Special prima puntata, il ripescaggio

I Passanti Importanti, durante la prima puntata di Dalla Strada al Palco Special, hanno ripescato uno dei concorrenti, che ha ottenuto così l’accesso alla finale. La scelta è ricaduta sul Gruppo Lirico Priolo, composto da una famiglia di cantanti lirici che, dopo esser scappata dal Venezuela, si è stabilita a Bojano, in Molise. Qui hanno deciso di diventare artisti di strada, esibendosi soprattutto in Piazza del Popolo, a Roma. Nella puntata hanno cantato La Traviata di Giuseppe Verdi.