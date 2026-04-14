Grande Fratello Vip diretta 14 aprile chi eliminato
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Grande Fratello Vip, la puntata del 14 aprile in diretta: chi è la concorrente eliminata

Matteo Tuveri
14 Aprile 2026 1 minuto di lettura
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Martedì 14 aprile è in onda, su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello Vip, che seguiremo in diretta. La trasmissione parte alle ore 22:00 ed è guidata da Ilary Blasi. Al suo fianco vi sono le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Durante la serata, fra nuovi scontri e vecchi attriti, è comunicato il nome della concorrente eliminata. Al televoto, infatti, ci sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Blu. La concorrente meno votato è definitivamente eliminata.

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Grande Fratello Vip diretta 14 aprile, la chiusura del televoto

La diretta del 14 aprile del Grande Fratello Vip parte con la chiusura, da parte della conduttrice, del televoto. A seguire, si parla di Adriana Volpe.

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