Martedì 14 aprile è in onda, su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello Vip, che seguiremo in diretta. La trasmissione parte alle ore 22:00 ed è guidata da Ilary Blasi. Al suo fianco vi sono le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Durante la serata, fra nuovi scontri e vecchi attriti, è comunicato il nome della concorrente eliminata. Al televoto, infatti, ci sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Blu. La concorrente meno votato è definitivamente eliminata.

Grande Fratello Vip diretta 14 aprile, la chiusura del televoto

La diretta del 14 aprile del Grande Fratello Vip parte con la chiusura, da parte della conduttrice, del televoto. A seguire, si parla di Adriana Volpe.