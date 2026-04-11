Venerdì 10 aprile è andata in onda, su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello Vip e di seguito vi sveliamo cosa è successo. Durante la serata, condotta da Ilary Blasi, non sono mancati i momenti di forte tensione.

Grande Fratello Vip 10 aprile cosa è successo, lo scontro Alessandra Mussolini-Adriana Volpe-Antonella Elia

Al Grande Fratello Vip del 10 aprile è dato spazio, in primis, allo scontro fra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Quest’ultima è convinta che l’ex parlamentare sia una delle leader della Casa, capace di influenzare il comportamento di altri concorrenti, fra cui Lucia Ilardo e Paola Caruso.

Inoltre, l’ha accusata di passare le giornate a parlare male degli altri. Mussolini, a sua volta, ha criticato la collega, colpevole, a suo dire, di parlare sempre male delle donne. Le due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici hanno stigmatizzato il comportamento di entrambe le contendenti, con Lucarelli che, però, ha sottolineato che Volpe giochi molto di strategia con “un’antipatia irresistibile”. Alle due si è poi unita Antonella Elia, che senza mezzi termini ha definito “arrogante e maleducata” Mussolini.

La crisi di Adriana Volpe

Le parole dure ricevute hanno mandato in crisi Adriana Volpe. Quest’ultima ha pianto e in un primo momento ha rifiutato di compiere la performance di ballo prevista, attirando le critiche di Lucarelli: “Stai facendo i capricci“. A seguire si è chiusa in bagno e, dopo aver sfogato la tensione, ha promesso: “Da questo momento non farò più danni. Farò colazione e ginnastica, starò tranquilla“, sostenendo di non voler più partecipare alle dinamiche del format. Un comportamento che alla Lucarelli non è piaciuto, al punto da parlare di “ricatto emotivo: stai dicendo che se non piaci, allora smetti di giocare”.

Grande Fratello Vip 10 aprile cosa è successo, Lucia Ilardo perde al televoto

A seguire, durante il Grande Fratello Vip del 10 aprile, Ilary Blasi ha comunicato l’esito del televoto. Marco Berry è riuscito a vincere, con Lucia Ilardo che ha raccolto appena il 38% delle preferenze, andando direttamente in nomination. Dopo un rapido focus sul rapporto, di fatto mai esistito, fra Berry ed Elia, i concorrenti hanno dovuto scegliere le persone che, a loro dire, hanno creato meno dinamiche nel format. La scelta è ricaduta su Nicolò e Blu, che dunque sono finiti in un televoto flash. Il pubblico ha salvato il modello, mentre la concorrente è la seconda a finire direttamente in nomination.

Una sorpresa, poi, ha interessato Francesca Manzini. L’imitatrice, con la complicità di Raimondo Todaro, ha avuto la possibilità di riabbracciare l’amata mamma. La diretta è proseguita con le nomination: le due più votate sono Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, finite al televoto con Ilardo e Blu. La meno votata, nella puntata di martedì, è eliminata.

La puntata del 10 aprile è terminata con il trasferimento di Manzini e Volpe nel monolocale, dove sono state mandate, ad inizio appuntamento, da Ilardo e Mussolini.