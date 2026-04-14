Nella tarda serata di martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 aprile, su Rai Storia, è in onda ScreenShot Gli artisti e la loro storia.

ScreenShot Gli artisti e la loro storia, la conduzione è di Rodolfo Papa

Al timone di ScreenShow c’è Rodolfo Papa. Pittore, scultore, teorico, storico e filosofo dell’arte, già in passato ha collaborato con la TV di Stato. Sempre su Rai Storia, in particolare, ha guidato il programma dal titolo Iconologie Quotidiane, format articolato in sette appuntamenti e dedicato ai racconti dei dipinti e delle raffigurazioni delle eccellenze artistiche.

ScreenShot Gli artisti e la loro storia è composto da una serie appuntamenti dalla durata di circa cinque minuti ciascuno. Oltre che in televisione, è possibile seguire gli episodi anche in streaming ed on demand su Rai Play. Inoltre, le puntate, in onda in prima visione nella notte, sono riproposte in replica il giorno seguente, sempre su Rai Storia, alle ore 08:50 ed alle 20:00.

ScreenShot Gli artisti e la loro storia, brevi ritratti dei grandi pittori

Durante ogni puntata di ScreenShot Gli artisti e la loro storia è proposto un focus su un determinato pittore e scultore. Il conduttore analizza, in breve, il suo stile artistico e la sua biografia, passando in rassegna alcune delle sue opere più note.

Nella notte fra il 14 e il 15 aprile è trasmessa la puntata intitolata Lorenzo Lotto Annunciazione di Recanati. Capolavoro assoluto pittorico, si tratta di un’opera che mostra quanto Lotto, nonostante vivesse a cavallo fra il ‘400 e il ‘500, fosse originale. Al centro del quadro, infatti, c’è un episodio cruciale per la cristianità: l’annuncio da parte dell’Arcangelo Gabriele a Maria di Nazareth, della nascita di Gesù. Evento, quest’ultimo, che è raccontato con svariate novità.

Le grandi opere di Caravaggio

Nella notte fra il 15 e il 16 aprile è dato spazio a due meraviglie di Caravaggio: La crocifissione di San Pietro e La conversione di San Paolo, entrambe realizzate per la Cappella Cerasi di Santa Maria del Popolo a Roma. Papa racconta quanto queste opere, con la loro illuminazione quasi teatrale, risultino ancora oggi attuali.

L’appuntamento in onda fra il 16 e il 17 aprile, invece, è dedicato a Francesco Borromini. Maestro dell’arte barocca, una delle sue opere meglio riuscite è la chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane a Roma. Infine, nella puntata trasmessa nella terza serata di venerdì, il conduttore parla di Paolo Finoglio, artista di cui si sa poco ma che ci ha lasciato in eredità il ciclo della Gerusalemme liberata.