Martedì 14 aprile va in onda una nuova puntata di Belve. L’appuntamento parte alle 21:20 circa su Rai 2 ed è visibile anche in streaming su Rai Play. Fra gli ospiti di Francesca Fagnani c’è il conduttore e ultimo direttore artistico di Sanremo Carlo Conti, che ha indicato, nel faccia a faccia, il nome di quello che considera suo erede.

Belve 14 aprile, le parole di Carlo Conti

Al centro di Belve del 14 aprile, Francesca Fagnani intervista il conduttore Carlo Conti. Quest’ultimo, dialogando con la padrona di casa, ha affermato: “Stefano De Martino è un partito fortissimo, ma la persona che sento più vicina a me è Nicola Savino”. In merito alla decisione di passare la staffetta a De Martino durante la finale del Festival di Sanremo, Conti ha confessato: “Non mi sono mai preoccupato della comunicazione, l’ho fatto perché avevo già deciso. Volevo dare un po’ di forza a Stefano ed era anche un gesto d’affetto“.

A seguire, parlando del suo orientamento sessuale, Conti ha confessato: “Io bisessuale? Ho solo un’idea fissa in testa e non sono curioso, mi trovo bene lì. Da giovane ero malato di dongiovannite, ho avuto due fidanzatine in contemporanea“.

La commozione di Giulia Michelini

Durante Belve del 14 aprile è proposto un focus su Giulia Michelini. L’attrice, parlando di quando è diventata mamma ad appena 19 anni, ha ceduto alla commozione ed ha confessato: “Non mi voglio commuovere, ma senza di lui mi sarei persa“.

Momenti di grande divertimento si sono avuti, poi, quando Fagnani ha chiesto all’attrice un suo difetto: “Spesso rutto. È liberatorio, viene proprio su da sé, ma capisco che possa risultare fastidioso, soprattutto per chi non mi conosce. Cerco di controllarmi, ma è capitato di farlo anche davanti agli altri“.

Infine, ancora Michelini ha raccontato: “Ho fatto un viaggio in Oriente e ho avuto un’esperienza curativa con la ayahuasca. Ho pianto otto ore di fila, ho avuto delle visioni“.

Belve 14 aprile, le parole di Francesco Chiofalo

Terzo ed ultimo ospite di Belve di martedì 14 aprile è Francesco Chiofalo. Classe 1987, è divenuto un volto noto a livello televisivo a partire dal 2017, quando ha partecipato al format di Canale 5 denominato Temptation Island. Di lui, inoltre, si è parlato molto anche a causa dei numerosi interventi chirurgici effettuati e che hanno cambiato notevolmente il suo aspetto. È un volto molto noto sui social: solamente su Instagram, ad esempio, è seguito da oltre un milione e 800 mila followers.