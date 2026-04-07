Martedì 7 aprile, su Rai 2, parte Belve 10. Lo show di interviste, al via alle ore 21:20 circa, è condotto da Francesca Fagnani.

Belve 10, le interviste (senza sconti) ai personaggi famosi

Con quella al via oggi, Belve arriva alla decima edizione da quando il format è sbarcato in Rai, nonché la settima ad essere trasmessa in prima serata. Una collocazione, questa, che lo show ha avuto a partire dal 2023 e che continua a mantenere.

Non cambia il meccanismo di funzionamento. In ogni puntata, infatti, la conduttrice Francesca Fagnani accoglie in studio tre o quattro ospiti, volti celebri dello spettacolo o dello sport italiano, che svelano, senza filtri, aspetti inediti delle loro vite e carriere.

Il format, oltre che in televisione, è visibile in streaming su Rai Play e, dall’8 aprile, sulla piattaforma a pagamento Disney+.

Amanda Lear parla di Salvador Dalì e David Bowie

Ospite della prima puntata di Belve 10, in onda il 7 aprile, è Amanda Lear. L’artista, dunque, torna in un programma televisivo dopo un lungo periodo di assenza. Interrogata da Francesca Fagnani, la cantante rivela: “Gala, la moglie di Salvador Dalì, mi ha preso da parte e ha detto che il marito aveva bisogno di me. Mi ha mostrato la stanza e mi ha accolta. Non si può parlare di un ménage à trois perché non c’era il sesso, visto che lui era impotente“. In merito al rapporto con David Bowie, invece, afferma: “Abbiamo avuto una relazione durata un paio di anni, anche lui era sposato con Angie. Anche lei mi ha detto che potevo andare tranquillamente con il marito, che però non era impotente, ma lei non era gelosa“.

In studio, nel debutto di Belve, c’è anche la regista e attrice Micaela Ramazzotti. Interrogata in merito al cosiddetto “circoletto”, ovvero il presunto gruppo di attori scelti per partecipare alla maggior parte delle pellicole, ha detto: “Io avevo la tessera perché ero la moglie del socio (riferendosi all’ex marito Paolo Virzì, ndr). Io la tessera l’avevo, ma non l’ho usata tanto. Con Virzì era meglio non sposarsi, perché avrei risparmiato un sacco di soldi per il divorzio“. Ramazzotti, inoltre, parla anche dell’attuale relazione con Claudio Pallitto, attore e personal trainer.

Belve 10, le polemiche su Zeudi Di Palma

Infine, a Belve 10, è accolta Zeudi Di Palma. Modella, famosa dal 2021 grazie alla vittoria di Miss Italia, ha partecipato come concorrente della diciottesima edizione del Grande Fratello, classificandosi al quinto posto. Un’esperienza, quest’ultima, di cui è probabile che si parli a lungo durante l’intervista con Fagnani, in quanto ha causato non poche polemiche, dovute soprattutto al rapporto altalenante con Helena Prestess.

Per Di Palma, inoltre, quella a Belve 10 rappresenta una preziosa opportunità per ritornare in auge dal punto di vista televisivo. Dopo l’esperienza al GF, d’altronde, la modella è apparsa di rado sul piccolo schermo.