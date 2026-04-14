Champions-League-ritorno-quarti-di-finale-programmazione-tv-TV8

Martedì 14 e mercoledì 15 aprile si svolgono i match di ritorno dei quarti di finale di Champions League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Quattro gli incontri previsti, al termine dei quali sono elette le squadre semifinaliste.

Champions League ritorno quarti di finale programmazione tv, il derby spagnolo fra l’Atletico Madrid e il Barcellona

A partire dalle ore 21:00 del 14 aprile si svolge, in primis, il derby spagnolo che oppone da una parte l’Atletico Madrid e dall’altra il Barcellona. I grandi favoriti, alla vigilia, sono i Colchoneros. La scorsa settimana, infatti, si è svolta la sfida di andata, che è terminata con la vittoria del Madrid, in trasferta, con il risultato di 2 a 0.

La partita fra le compagini è oramai un cult della stagione: quella del 14 aprile, infatti, sarà la sesta dallo scorso agosto. Due sono terminate con la vittoria dell’Atletico, mentre i Blaugrana hanno trionfato in tre occasioni. Atletico Madrid-Barcellona è trasmessa, in esclusiva, su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 252. Il racconto è affidato alle voci di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.

Champions League ritorno quarti di finale programmazione tv, il Liverpool contro il Paris Saint Germain

La seconda sfida in programma il 14 aprile, valevole per il ritorno dei quarti di finale, parte alle 21:00 ed è fra il Liverpool e il Paris Saint Germain. I favoriti, in questo caso, sono i francesi. Campioni d’Europa in carica, sono riusciti a sfruttare il fattore campo all’andata, vincendo per 2 a 0.

Il Liverpool, di fronte al proprio pubblico, cerca di ribaltare il risultato, ma per qualificarsi alle semifinali ha necessità di trionfare con almeno tre gol di scarto. Anche Liverpool-Paris Saint Germain è trasmessa in esclusiva solamente su Sky. L’emittente satellitare, in particolare, la propone su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 253. Colui che è presente in cabina di commento è Nicola Roggero.

Bayern Monaco-Real Madrid su Amazon Prime Video

Gli altri due quarti di finale di Champions League si svolgono il 15 aprile. Alle 21:00, la sola Amazon Prime Video manda in onda, per i propri abbonati, il faccia a faccia tra il Bayern Monaco e il Real Madrid. I tedeschi sono i principali candidati alla qualificazione, avendo vinto all’andata in Spagna per 2 a 1. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Infine, come avvenuto per tutti i precedenti turni, TV8 manda in onda, in diretta e in chiaro, una delle migliori partite del turno con protagoniste squadre internazionali. La scelta, questa settimana, è ricaduta su Arsenal-Sporting Lisbona. Al via alle 21:00, il commento è di Massimo Marianella e Luca Marchegiani.