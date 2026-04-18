Sabato 18 aprile, su Rai 1, è in onda, in diretta dalle 21:20 circa, una nuova puntata di Canzonissima. Questa settimana, lo show guidato da Milly Carlucci ha come tema La canzone che avrei voluto scrivere io. Gli artisti eseguono la loro performance, commentata poi da I Magnifici 7, ovvero Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini. Essi, oltre che i cantanti stessi, alla fine scelgono il brano vincitore della serata.
Ospite della diretta del 18 aprile di Canzonissima è Serena Rossi, mentre Francesca Fialdini firma un omaggio a Loretta Goggi. Questo l’elenco delle esibizioni di oggi:
- Riccardo Cocciante: Il cielo in una stanza;
- Enrico Ruggeri: A muso duro;
- Fabrizio Moro: Ma il cielo è sempre più blu;
- Leo Gassmann: Un senso;
- Michele Bravi: I migliori anni della nostra vita;
- Fausto Leali: La valigia dell’attore;
- Malika Ayane: Nel blu dipinto di blu;
- Irene Grandi: Albachiara;
- Elettra Lamborghini: Tanti auguri;
- Arisa: Nei giardini che nessuno sa;
- Vittorio Grigòlo: Perdere l’amore;
- Jalisse: Vacanze romane.