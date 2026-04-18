Venti anni ad agosto, pilota in rampa di lancio e primo nella classifica del mondiale di Formula 1. Stiamo parlando di Kimi Antonelli, giovane sportivo bolognese che sta attirando l’interesse della tv italiana.

Chi è il pilota che ha un identikit da predestinato

Kimi Antonelli è nato il 25 agosto del 2006 e ha un identikit da predestinato. Infatti, è il figlio primogenito di Marco Antonelli, pilota automobilistico e proprietario dell’AKM Motorsport. Il suo nome, inoltre, è un omaggio a un grande pilota di Formula 1, cioè Kimi Raikkonen, campione del mondo nel 2007 con la Ferrari.

Sin da piccolino entra nel mondo dei motori, bruciando in breve tempo le tappe. Nel 2019 c’è la svolta: diventa membro del Mercedes Junior Team, scuderia che per prima ha puntato, con un progetto a lungo termine, sul pilota. Quest’ultimo, nel 2023, esordisce direttamente in Formula 2, saltando dunque la categoria precedente della Formula 3, chiudendo la stagione al sesto posto. Due anni più tardi, nel 2025, debutta in Formula 1 con la Mercedes: la sua prima stagione termina con un settimo posto con 150 punti.

Nella stagione iniziata poche settimane fa, infine, la carriera di Antonelli è esplosa definitivamente, con due vittorie in tre Gran Premi, grazie ai quali si può godere il primo posto momentaneo nella classifica.

Kimi Antonelli tv italiana, la sfida a suon di interviste fra Rai e Sky

Inevitabilmente, un exploit come quello di Kimi Antonelli sta attirando l’attenzione della tv. A tal proposito va segnalata una sorta di sfida, a suon di interviste, fra la Rai e Sky.

Su Rai 1, nella notte fra il 17 e il 18 aprile, è andata in onda una nuova puntata della rubrica TV7, spin off del TG1. Nel format è andato in scena un faccia a faccia che il giornalista Marco Franzelli ha eseguito con il pilota, con quest’ultimo che ha parlato di svariati argomenti, dal passato sui kart al rapporto con la famiglia. Il tutto con la scritta “esclusiva” presente in sovrimpressione.

Poche ore prima, però, su Sky Sport 24 dalle 18:30, ha debuttato Discover Kimi. La docu-serie in tre puntate è dedicata interamente alla vita e alla carriera del giovane pilota della Mercedes, intervistato a lungo nell’arco di tutti gli appuntamenti.

Kimi Antonelli tv italiana, l’impatto sugli ascolti della Formula 1

Ma la crescente popolarità di Kimi Antonelli si può riscontrare anche dagli ascolti tv che sta ottenendo la Formula 1 in questa stagione. Come accade da tempo, tutte le gare sono visibili in diretta solamente a pagamento su Sky, con i GP che sono poi proposti, in differita e in chiaro, su TV8.

Nonostante questo, i dati Auditel che la F1 sta facendo registrare sulla rete del digitale terrestre sono elevati, trainati anche dai successi di Antonelli. Il debutto dell’8 marzo ha intrattenuto, nel pomeriggio, un milione e mezzo di spettatori con il 12,1% di share. La seconda gara del 15 marzo ha appassionato 1,4 milioni di persone con il 10,9% di share. Importante crescita, infine, si è registrata nel terzo ed ultimo Gran Premio fino ad ora disputato: la seconda vittoria di fila di Kimi ha tenuto compagnia a 1,6 milioni di italiani con il 13,6% di share.

Solo il tempo ci dirà se Antonelli sarà o meno una star del motorsport. Quel che è certo è che, proprio come Jannik Sinner nel tennis, sembra in grado di risollevare la popolarità, in Italia, di un intero movimento.