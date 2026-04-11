Sabato 11 aprile, su Rai 1, è andata in onda, in diretta, una nuova puntata di Canzonissima. Alla conduzione c’è Milly Carlucci, affiancata da I Magnifici 7 Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini. A loro si unisce, per la puntata odierna, l’ex calciatore Alessandro Del Piero.

Due gli ospiti presenti nella diretta dell’11 aprile di Canzonissima. Si tratta dell’attore Alessandro Preziosi e della conduttrice Bianca Guaccero. Questi i brani e i protagonisti dell’appuntamento:

Il ragazzo della Via Gluck – Enrico Ruggeri

Sono solo parole – Fabrizio Moro

Io che amo solo te – Leo Gassmann

Il nostro concerto – Michele Bravi

Io Amo – Fausto Leali

La prima cosa bella – Malika Ayane

Incoscienti Giovani – Irene Grandi

I bambini fanno ooh – Elettra Lamborghini

La notte – Arisa

Quando quando quando – Vittorio Grigólo

La canzone mononota – Elio e le Storie Tese

Su di noi – Jalisse.

Il tema della serata è La rivincita di Sanremo, ovvero gli artisti intonano i brani che al Festival non ha vinto ma che è comunque entrata nei cuori delle persone.

Canzonissima diretta 11 aprile, aprono i Jalisse

La storica Zum Zum Zum apre la puntata dell’11 aprile di Canzonissima. La conduttrice comunica che Elettra Lamborghini è assente, per il momento, a causa di un problema di salute: più tardi si saprà se parteciperà o meno.

Si parte con i Jalisse, che cantano Su di noi di Pupo. Subito polemica fra Balivo e Izzo: quest’ultima critica il testo del brano. Oggi ci sono i cartellini: rosso per il no, verde per il sì. Cinque pareri negativi per la scelta della canzone.

Io che amo solo te di Sergio Endrigo è la scelta di Leo Gassmann. Fialdini lo definisce un “ragazzo politico” e “coerente in tutto quello che fa“. Balivo lo vorrebbe più “contemporaneo“. Ancora una volta, i panelisti danno cinque pareri negativi.

Terza performance è di Fausto Leali. Propone Io Amo di Toto Cotugno e di Leali stesso, singolo quarto classificato a Sanremo ’87. Tutto lo studio canta insieme a Leali. Standing ovation del pubblico. Tutti cartellini verdi, meno quello di Maiolini.

Arisa emoziona con La Notte

La diretta dell’11 aprile di Canzonissima procede con La Notte, brano con il quale ha ottenuto il secondo posto al Festival del 2012, vincendo anche il Premio della Critica. L’artista, nella clip di presentazione, parla del dolore che prova nel non essere riuscita ancora a trovare il suo grande amore. Tanta commozione in studio. Come per Leali, tutti cartellini verdi, eccezion fatta per Maiolini.

Tempo di ospiti. Alessandro Preziosi canta Quelli belli come noi, sigla storica di Canzonissima ‘69. A seguire spiega, con un monologo, le origini di Malafemmena di Totò. A Enrico Ruggeri è affidato il compito di cantare Il ragazzo della Via Gluck. Tutti cartellini verdi, meno il rosso di Izzo, secondo la quale la canzone “è superata“.

Michele Bravi omaggia Umberto Bindi con il brano Il nostro concerto. Un “artista immenso che ha pagato il fatto di aver comunicato a tutti la sua identità“, spiega Bravi nella clip di presentazione. Ancora una volta, Izzo critica: “Perché non hai fatto un pezzo più attuale? Questa è un po’ superata“. Anche Pardo è d’accordo. Solo Fialdini e Rossi mostrano il cartellino verde.

Fabrizio Moro canta Sono solo parole. Brano portato al successo da Noemi, ma scritto proprio da Moro in un periodo lavorativo poco fortunato. Tutti cartellini verdi, tranne il solito Maiolini.

Canzonissima diretta 11 aprile, le canzoni del cuore di Del Piero

A Canzonissima dell’11 aprile, Alex Del Piero comunica i titoli di alcune sue canzoni del cuore. Ad ogni brano, Pardo mostra un momento molto importante della carriera calcistica dell’ex capitano della Juventus. Le hit sono: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Più bella cosa, Come saprei, Cercami e Nessun dorma.

Elettra Lamborghini intona I bambini fanno ooh di Giuseppe Povia. L’artista, dunque, è sul palco nonostante dei problemi di salute. La cantante svela di essere particolarmente affascinata dal singolo, che ha tentato di portare come Cover a Sanremo 2020, ma non gli fu approvata. Nella performance, Elettra è accompagnata da un coro di bambini. Una “ninna nanna” per Izzo, che contesta la canzone, trovando però le critiche di Fialdini, con la quale parte uno screzio abbastanza vibrante. Cinque rossi e tre verdi per il brano.

Irene Grandi canta Incoscienti Giovani di Achille Lauro. Cinque cartellini verdi, tre rossi. Sulle note di Rumore, in un omaggio a Raffaella Carrà, arriva Bianca Guaccero.

I voti

La diretta dell’11 aprile di Canzonissima procede con Vittorio Grigòlo. Propone Quando, quando, quando di Tony Renis. Quest’ultimo è seduto in platea, dove è omaggiato da una standing ovation, ed afferma: “Io non vado da nessuna parte per scelta, ma oggi non potevo non venire. Abbiamo il privilegio di avere il tenore più bravo al mondo, ovvero Vittorio Grigòlo“.

Malika Ayane esegue La prima cosa bella di Nicola Di Bari. Un brano per lei molto importante, che ha riportato al successo nel 2010 cantandola come colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Virzì. Cartellini verdi da tutti, tranne Maiolini. Si termina con La canzone mononota di Elio e le Storie Tese. Solamente Izzo mostra il cartellino rosso.

È tempo degli esiti. Votano in primis i cantanti: Ayane sceglie Quando, quando, quando. Ruggeri opta per Io che amo solo te. La prima cosa bella è la scelta dei Jalisse e di Grigòlo. Leali, Gassmann e Moro puntano su La canzone mononota. Arisa vota Incoscienti giovani. Bravi ed Elio esprimono la propria preferenza per La Notte. Grandi sceglie Il nostro concerto. Assente Lamborghini perché sta male, ma con un filmato pre-registrato vota Su di noi.

Tocca, adesso, a I Magnifici 7+1. Izzo e Del Piero scelgono Io amo. Maiolini e Cecchetto votano Il ragazzo della Via Gluck. Balivo vota La prima cosa bella. Fialdini e Rossi puntano su Io che amo solo te. Pardo vota La Notte. Tali preferenze, mischiate a quelle del pubblico, rendono La Notte la canzone vincitrice. Termina qui la serata.