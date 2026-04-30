Giovedì 30 aprile, su Amazon Prime Video è stata distribuita l’ultima puntata di LOL Chi ride è fuori 6, che ha incoronato come vincitore Scintilla. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto durante il finale.

LOL 6 Scintilla, chi è il vincitore

La vittoria della sesta edizione di LOL, dunque, è andata a Scintilla. Nome d’arte di Gianluca Fubelli, ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della comicità. Classe 1973, la sua gavetta sono i villaggi turistici, nei quali lavora per tre anni, dal 1996 al 1999.

Nel 1998 entra a far parte del gruppo I Turbolenti, che rimane attivo fino al 2013 e con il quale ha partecipato a numerosi programmi televisivi. La grande popolarità, però, arriva dal 2005, quando inizia a lavorare a Paperissima Sprint. Da quel momento, il comico è nel cast di svariati show, da Colorado a Only Fun Comico Show, passando per La sai l’ultima? Digital edition e Pechino Express. Nells scorse settimane, sempre su Amazon Prime Video, ha partecipato alla seconda edizione di Red Carpet Vip al tappeto.

LOL 6 Scintilla, al terzo posto Valentina Barbieri

Nell’ultima puntata di LOL 6, per svariati minuti sono rimasti al centro delle scene solamente tre comici. Il già citato Scintilla, poi divenuto vincitore, oltre a Carlo Amleto e all’imitatrice Valentina Barbieri.

Fra gag e sketch, la prima fra loro a ridere è Barbieri, che dunque è stata estromessa dalla finale, classificandosi al terzo posto. A contendersi il titolo, dunque, sono rimasti Scintilla e Carlo Amleto, protagonisti del duello decisivo.

Nonostante i tentativi reciproci, però, nessuno dei due è sembrato in grado di far ridere l’avversario.

La vittoria assegnata dagli altri concorrenti

A questo punto, i conduttori della trasmissione Alessandro Siani e Angelo Pintus hanno annunciato, per i due super-finalisti, una serie di sfide da affrontare. Esse sono l’imitazione, lo slapstick (tipo di comicità che richiede la capacità di giocare con il proprio fisico), l’improvvisazione e i giochi di parole, quest’ultima manche effettuata mentre i partecipanti si guardavano negli occhi.

Tutti gli altri partecipanti dello show hanno assistito alle manche dalla control room e, da qui, hanno dovuto esprimere delle preferenze, poi decisive per l’indicazione del vincitore. Il trofeo, alla fine, è andato a Scintilla. Quest’ultimo, dopo la proclamazione, ha affermato: “È stato molto emozionante, mi è piaciuto che i miei colleghi e i miei amici erano molto contenti per me“. A Scintilla è andato il montepremi da 100 mila euro, che ha donato in beneficenza ad Adricesta, Associazione che si occupa di bambini gravemente malati, e a Doppia Difesa, che assiste le donne vittime di violenza.