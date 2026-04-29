Stasera in TV giovedì 30 aprile 2026: la prima serata delle reti Rai tra fiction, cronaca e satira

Su Rai 1 alle 21:30 continua il successo della serie Uno sbirro in Appennino (Voto: 3.3/5), un giallo procedurale che fonde magistralmente il fascino della provincia italiana con indagini dal ritmo serrato. Rai 2 dedica invece la propria prima serata alla cronaca documentale con Ore 14 Sera (21:20): lo speciale condotto da Milo Infante analizza i casi più complessi e irrisolti della cronaca nera recente. Se cercate una serata all’insegna dell’intelligenza e dell’ironia colta, su Rai 3 torna Geppi Cucciari con Splendida Cornice alle 21:35, un format unico che mescola cultura, intrattenimento e ospiti di caratura internazionale.

Informazione e intrattenimento su Mediaset, La7 e le altre reti

Il dibattito politico si infiamma con il consueto duello a distanza: su Rete 4 Paolo Del Debbio conduce in Prima Tv una nuova puntata di Dritto e rovescio (21:32), mentre su La7 Corrado Formigli risponde con Piazzapulita (21:15), focalizzandosi sui nodi caldi della politica estera. Su Italia 1 prosegue il mix di inchieste e satira de Le Iene (21:15), mentre Canale 5 regala ai fan un nuovo appassionante episodio della serie Forbidden Fruit (Voto: 3.5/5).

Su TV8 debutta in Prima Tv per il chiaro l’adrenalinico Casino Royale (21:40 – Voto: 3.7/5), la pellicola che ha ridefinito il mito di James Bond con l’esordio di Daniel Craig. Per chi ha voglia di musica e divertimento leggero, sul Nove è disponibile la replica del Tim Battiti Live Spring (21:15), ideale per portare le hit del momento direttamente nel proprio salotto.

Stasera in TV giovedì 30 aprile 2026: il grande cinema tra supereroi e storie vere

Serata di culto per i cinefili su Canale 20: alle 21:11 va in onda il capolavoro assoluto di Christopher Nolan, Il Cavaliere Oscuro (Voto: 4.2/5), celebre per l’interpretazione da Oscar di Heath Ledger nel ruolo del Joker. Su Iris risplende invece il talento di Tom Hanks in Captain Phillips – Attacco in mare aperto (Voto: 3.8/5), film ad alta tensione basato sul drammatico dirottamento della nave Maersk Alabama.

Per chi predilige il genere epico, su Venti è programmato Il Re dei Re (Voto: 3.5/5), mentre Rai Movie propone l’intensa pellicola Misericordia (Voto: 3.8/5). Se invece cercate il sorriso unito alla critica sociale, Sky Cinema Uno trasmette L’ora legale (Voto: 3.3/5) del duo Ficarra e Picone. Da non dimenticare su Sky Cinema Romance la messa in onda di The Terminal (Voto: 3.7/5), una moderna e poetica favola sull’attesa e l’integrazione.

Cosa vedere su Sky e i canali Discovery

Su Sky Cinema Action torna in azione l’eroina della DC Comics con Wonder Woman (Voto: 3.6/5), mentre Sky Cinema Drama propone il toccante film sportivo We Are Marshall (Voto: 3.4/5). Per gli appassionati di biografie musicali, Rai 5 trasmette alle 21:23 uno speciale dedicato a Zucchero – Sugar Fornaciari, un ritratto intimo e inedito che ripercorre la sfolgorante carriera internazionale del bluesman reggiano.