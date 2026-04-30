Giovedì 30 aprile debutta la terza edizione di Comedy Match. La trasmissione, incentrata sul mondo della comicità, è trasmessa dalle 21:30 circa, su NOVE.

Comedy Match terza edizione, la conduzione affidata a Katia Follesa

Produzione originale della Banijay Italia, che ha lavorato per conto della Warner Bros. Discovery, il format ha svariati autori, ovvero Graziano Cutrona, Andrea Delfino, Luciano Federico, Maurizio Giambroni, Alessio Parenti e Marco Silvestri. La regia, invece, è firmata da Rinaldo Gaspari.

Non c’è alcuna novità legata alla conduzione. Così come avvenuto nelle precedenti edizioni, infatti, la padrona di casa è Katia Follesa, che ha esordito nel programma nel 2024.

Lo show è trasmesso con cadenza settimanale nel prime time del giovedì, su NOVE. Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono fruibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Il gioco finale è la Comedy Battle

In ogni puntata di Comedy Match partecipano una serie di concorrenti, tutti comici e volti già celebri del mondo della televisione. Essi sono suddivisi in due compagini da quattro sfidanti ciascuna.

Seguendo le regole dettate dalla conduttrice, i comici protagonisti dovranno mettere in campo il loro talento, cimentandosi in svariate abilità. Al termine di ogni prova, il pubblico presente in studio deve valutare ciò che è accaduto, assegnando un voto alla squadra giudicata più divertente. In totale sono affrontate nove sfide, tra cui c’è la novità Comedy Bar, in cui ogni comico deve interpretare un personaggio e farlo evolvere nel corso delle puntate.

La sfida procede fino al gioco finale, denominato Comedy Battle, round finale in grado di modificare l’andamento della partita e che decreta la squadra vincitrice.

Comedy Match terza edizione, il cast

Nella terza edizione di Comedy Match, la conduttrice dà spazio ad una serie di comici, che si alternano durante gli appuntamenti. Vi sono, in primis, i talent storici, che hanno già arricchito le passate edizioni del programma. Si tratta di Maria Di Biase, Debora Villa, Marta Zoboli, Andrea Pisani, Scintilla, Angelo Pisani, Federico Basso, Gianluca De Angelis e Giulia Vecchio.

A loro si uniscono una serie di new entry, a partire da Aurora Leone, membro storico del gruppo The Jackal. Spazio ad Alessandro Betti, fra i protagonisti del GialappaShow, al conduttore e speaker radiofonico Sergio Friscia e all’attore Peppe Iodice. Altro nuovo ingresso è l’imitatore Andrea Perroni, a lungo protagonista di Rai Radio 2 e conduttore, su Rai 2, del format Binario 2.

Solamente in occasione della prima puntata, a Katia Follesa si aggiunge, come ospite, Angelo Pintus.