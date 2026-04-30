Andrai all’inferno (titolo internazionale: Go to Hell) è la nuova serie TV biografica giapponese di punta disponibile nel catalogo di Netflix. La produzione ricostruisce con minuzia di particolari l’ascesa meteorica e il successivo declino di Kazuko Hosoki, la chiromante più celebre e discussa del Sol Levante. Figura polarizzante che ha letteralmente dominato il palinsesto televisivo e l’immaginario collettivo nipponico per decenni, Hosoki viene qui svelata attraverso un’indagine che scava tra fama, scandali mediatici e segreti inconfessabili, cercando di distinguere la donna dal mito.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Andrai all’inferno”

La serie è frutto di un’ambiziosa produzione di Django Film, specializzata in narrazioni dal forte impatto psicologico. Il racconto si snoda tra i luccicanti studi televisivi degli anni d’oro del broadcasting giapponese e l’oscurità del dietro le quinte della vita privata della chiromante. La sceneggiatura fonde sapientemente elementi biografici e drammatici, restituendo il ritratto di una donna tanto venerata come una guida spirituale quanto temuta come una spietata manipolatrice.

Location e riprese: dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte principalmente nel cuore pulsante di Tokyo, location indispensabile per ricreare i distretti dell’intrattenimento e del lusso. Ulteriori set sono stati allestiti in varie località del Giappone per:

Ricostruire fedelmente gli iconici studi televisivi degli anni ’80 e ’90.

Mostrare le lussuose residenze private dove la Hosoki riceveva clienti facoltosi.

Evocare le atmosfere della Tokyo del dopoguerra, fondamentale per comprendere le origini della protagonista.

Trama completa della serie tv “Andrai all’inferno”

Kazuko Hosoki non è stata solo una cartomante, ma un vero e proprio fenomeno sociale: con le sue predizioni perentorie e il suo atteggiamento autoritario, ha influenzato la vita di milioni di persone. La serie esplora come abbia costruito un impero basato sul potere e sulla ricchezza, ma ne svela anche le crepe. Dietro l’immagine della “profetessa” infallibile, emerge un passato segnato da legami ambigui con la malavita e una maestria nella manipolazione psicologica.

Parallelamente, seguiamo la vicenda di Minori, una giornalista d’assalto cinica ma mossa da un profondo bisogno di verità. Determinata a smascherare quello che ritiene un colossale inganno ai danni del pubblico, Minori inizia a indagare su ciò che Kazuko ha edificato nel corso degli anni, scoprendo lungo il tragitto che il confine tra realtà e finzione, nella vita della Hosoki, è stato cancellato deliberatamente.

Spoiler finale: la verità sospesa

Nel finale di stagione, Minori riesce finalmente ad accedere a documenti e testimonianze che smentiscono radicalmente la versione ufficiale della vita di Kazuko. Tuttavia, la chiromante, fedele al suo personaggio, mette in atto un’ultima, magistrale manipolazione della propria storia, sfidando la giornalista e il pubblico stesso a credere a ciò che preferiscono. Minori si ritrova davanti a un bivio etico: pubblicare la verità nuda e cruda o accettare che il mito di Kazuko Hosoki sia ormai diventato una parte inscindibile dell’anima del Giappone. La serie si conclude lasciando la figura della chiromante in una zona d’ombra perenne, sospesa tra l’immagine della santa e quella della dannata.

Cast completo della serie tv “Andrai all’inferno”

Il cast è composto da alcuni dei nomi più prestigiosi del cinema e della televisione contemporanea giapponese: