Pazzi di dolci, su Food Network un tour delle pasticcerie italiane con Ida De Filippo e Tommaso Foglia

Giovedì 20 febbraio esordisce un nuovo format di cucina. Il titolo è Pazzi di dolci ed è proposto nei palinsesti di Food Network.

Pazzi di dolci, chi sono i conduttori

Pazzi di dolci è una produzione originale di Casta Diva, che ha realizzato la trasmissione per conto di Warner Bros. Discovery. Le puntate della prima edizione dello show sono trasmesse con cadenza settimanale tutti i giovedì su Food Network, a partire dalle ore 22:00 circa. Gli appuntamenti hanno una durata di circa un’ora ciascuno e sono fruibili anche in streaming su Discovery.

Al timone di Pazzi di dolci vi sono due volti di Real Time molto amati dal pubblico. Il primo è quello di Ida Di Filippo, agente immobiliare e protagonista di Casa a prima vista, trasmissione la cui quarta edizione ha preso il via lo scorso 17 febbraio. Il secondo conduttore è il pasticcere Tommaso Foglia, da qualche anno nella giuria di Bake Off Italia, talent show dedicato alla pasticceria.

Come funziona il programma

Durante Pazzi di dolci, i due presentatori effettuano un tour delle pasticcerie del nostro paese, alla scoperta delle tantissime preparazioni caratteristiche e tradizionali del Belpaese. Di Filippo e Foglia, in ogni appuntamento, decidono di visitare determinate zone italiane dopo aver ricevuto i consigli di parenti ed amici, veri appassionati di dolci. Nelle varie tappe, Ida e Tommaso, oltre ad assaggiare le pietanze, dialogano con alcuni dei più importanti maestri pasticceri del nostro paese.

Nella prima edizione di Pazzi di dolci, i padroni di casa raggiungono, in primis, la Puglia. Nel tacco d’Italia assaggiano le ricette tipiche di Bisceglie. In seguito, il viaggio si sposta in Basilicata, più precisamente a Potenza e nel vicino borgo Rionero in Vulture. Dopo una sosta ad Orbetello, in Toscana, ci si ferma nel Lazio, prima a Tarquinia e poi nella Capitale Roma.

Pazzi di dolci, le dichiarazioni dei conduttori

Ida Di Filippo e Tommaso Foglia, alla vigilia dell’inizio di Pazzi di dolci, hanno rilasciato una intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. In tale occasione, l’agente immobiliare ha confessato: “Tommaso è alla mano, ha sempre la battuta pronta, come me. A noi campani viene facile stringere rapporti di amicizia“. Lui, a sua volta, ha ammesso: “Lei è esplosiva, ti mette allegria, una napoletana verace, con la gioia di vivere“. In merito alle location visitate, entrambi sono rimasti molto colpiti dalla Puglia, al punto che il giudice di Bake Off ha sottolineato il sogno di “fare un Bed and breakfast in una masseria”.