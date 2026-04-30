Giovedì 30 aprile si svolgono le semifinali di andata di Europa League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Al termine di prossimi 180 minuti saranno note le squadre finaliste della coppa.

Europa League semifinali andata programmazione tv, il derby inglese

Entrambe le semifinali di Europa League si disputano il 30 aprile, a partire dalle ore 21:00. In primis, il calendario della competizione prevede un derby inglese. Ad animare lo scontro, infatti, ci sono il Nottingham Forest e l’Aston Villa.

I padroni di casa sono riusciti a staccare il pass per le semifinali dopo aver eliminato, nel turno precedente, il Porto, con un risultato complessivo di 2 a 1. Per il Forest, le prossime sono settimane decisive: oltre a giocarsi il titolo europeo, infatti, il club deve ancora ottenere la matematica salvezza.

Decisamente differente è la situazione dell’Aston Villa, che ai quarti hanno eliminato, senza grossi problemi, il Bologna. Il team, almeno alla vigilia, è favorito per la qualificazione alla finale, essendo quinto in Premier League ed avendo chiuso al secondo posto nella classifica di Europa League.

Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa

In televisione, la partita che oppone il Nottingham Forest all’Aston Vila è in onda, in diretta, solamente su Sky. In particolare, la piattaforma satellitare ha deciso di inserire il faccia a faccia nei palinsesti delle reti Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. La telecronaca è affidata a Riccardo Gentile, affiancato dal commentatore tecnico Lorenzo Minotti. L’inviato a bordocampo è Filippo Benincampi.

La seconda semifinale di andata di Europa League, al via sempre alle 21:00, ha come protagonista il Braga, forte della vittoria per 5 a 3 nel doppio impegno ai danni del Betis, e il Friburgo, che ha staccato il pass per la semifinale eliminando, nel turno precedente, il Celta Vigo. La diretta è ancora una volta proposta in esclusiva su Sky, sulle reti Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Ad Elia Faggion il compito di raccontare, in tempo reale, tutto ciò che avviene nel campo.

Europa League semifinali andata programmazione tv, gli studi di approfondimento

Le due semifinali, su Sky, sono precedute e seguite da lunghi spazi di approfondimento. Dalle 20:00 e dalle 23:00 è possibile seguire lo Studio Europa League, guidato da Mario Giunta e con ospiti Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando. Dalle 23:45 la linea passa ad After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Infine, a mezzanotte circa, Martina Quaranta è al timone di Goleador Europa.