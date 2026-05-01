Venerdì 1° maggio sarà ancora una volta la musica protagonista a Taranto, dove si svolge il Concerto del Primo Maggio 2026. Dai Subsonica a Brunori Sas, di seguito vi sveliamo la scaletta dell’evento, che sarà visibile anche in televisione.

Concerto Primo Maggio Taranto 2026, l’evento ambientato al Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto

Il Concerto del Primo Maggio Taranto 2026 si svolge presso il Parco Archeologico delle Mura Greche. Il sottotitolo dell’evento è Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, che sta ad indicare la vocazione del programma, che promette di mischiare la musica all’attualità.

La kermesse prende il via alle ore 14:00 ed è visibile, in televisione, su Antenna Sud, rete locale disponibile in diverse regioni del meridione. Inoltre, è possibile seguire la trasmissione in streaming su Pluto TV.

Gli artisti coinvolti

Durante il Concerto del Primo Maggio Taranto salgono, sul palco, svariati artisti, selezionati dai direttori artistici coinvolti nello show. In tale ruolo c’è l’attore Michele Riondino, nel cast di titoli come I Leoni di Sicilia e Il Conte di Montecristo. Poi ci sono il cantante Diodato e l’artista Roy Paci, entrambi già direttori artistici della passata edizione. A loro si aggiunge la giornalista e opinionista Valentina Petrini.

Nel cast del Concerto</strong> del Primo Maggio Taranto 2026 vi sono diversi partecipanti. In primis il cantautore Brunori Sas, autore di svariati successi, fra cui il più recente L’Albero delle Noci. Coinvolti i Subsonica, che in carriera hanno cantato canzoni del calibro di Tutti i miei sbagli e Nuova ossessione. La line-up del Concerto include Giorgio Poi, Marco Castello, Gemitaiz, Don Ciccio, Fido Guido, Margherita Vicario, Mama Marjas, Catu Dios, Canta Fino a Dieci, Cigno, Sì! Boom! Voilà!, Rossana De Pace, Rekkiabilly, DJ Madkid & Moddi Mc.</strong></p></p>

Concerto Primo

Maggio Taranto 2026, gli ospiti

Durante il Concerto del Primo Maggio Taranto partecipano, oltre ai cantanti, anche svariati ospiti, che salgono sul palco per degli interventi. La più attesa è Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi. Altro volto noto coinvolto dagli organizzatori è quello di Tomaso Montanari, storico dell’arte e, dal 2021, rettore dell’Università per stranieri di Siena.

Fra i protagonisti anche Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori della casa editrice Tlon, Omar Barghouti, attivista palestinese, e Parisa Nazari, attivista impegnata nella sensibilizzazione contro il regime iraniano. Altri ospiti sono Sandra Valizadeh, Francesca Corbo e Riccardo Noury di Amnesty International e il dottor Valerio Cecinati. Infine, è presente Lince Occhi sugli abusi.