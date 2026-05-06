Mercoledì 6 maggio prosegue, con la seconda puntata, il TIM Battiti Live Spring. Di seguito vi sveliamo il cast degli artisti presenti, fra cui spicca Sal Da Vinci.

TIM Battiti Live Spring seconda puntata, il successo del debutto

La seconda puntata del TIM Battiti Live Spring, spin off primaverile dello show Battiti Live, da anni show di punta del palinsesto estivo delle reti Mediaset, è una produzione originale della società Genetiko Communication.

Lo show è visibile, come la settimana scorsa, su Canale 5. Sulla rete ammiraglia, il format prende il via alle ore 21:45 circa, subito dopo la fine della puntata quotidiana de La Ruota della Fortuna. Oltre che in televisione, è possibile seguire la puntata anche in streaming mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Sono stati molto positivi gli ascolti del debutto. Il programma, il 29 aprile scorso, ha tenuto compagnia a poco più di 2 milioni e 200 mila spettatori, con una share del 19,5%.

Sal Da Vinci intrattiene il pubblico di Ferrara

Al timone della seconda puntata del Battiti Live Spring torna la coppia composta da Michelle Hunziker, al suo esordio nel format, e Alvin, che invece ha già guidato le ultime due edizioni di Battiti Live. Lo show si svolge nella consueta cornice della Piazza Trento Trieste di Ferrara, che accoglie la trasmissione per tutte e tre le puntate dello show.

Fra i protagonisti più attesi della <strong>seconda puntata</strong> del TIM Battiti Live Spring c’è Sal Da Vinci. Il vincitore del Festival di Sanremo intona Per sempre sì, brano con il quale ha vinto la kermesse e che intonerà nel prestigioso palcoscenico dell’Eurovision Song Contest. Altri protagonisti della kermesse sono Sayf, secondo classificato al Festival, e Fedez, Raf, Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Dargen D’Amico, Sayf, Enrico Nigiotti ed Eddie Brock, oltre a Nicolò Filippucci, vincitore nel circuito dedicato alle Nuove Proposte.</em>

TIM Battiti Live Spring seconda puntata, gli altri cantanti

Nella seconda puntata del Battiti Live Spring è molto attesa Emma, che in compagnia di Rkomi intonano il loro nuovo brano dal titolo Vacci piano. Ampio spazio lo ha Welo, divenuto noto per aver firmato la sigla del Festival di Sanremo con la hit Emigrato (Italiano). Altri protagonisti dello show sono il cantautore Francesco Gabbani, oltre ad Alfa, Geolier e Clara. I due conduttori accolgono sul palco i Gemelli DiVersi, Petit, Federica Abate e Alessio Bernabei. Infine, ci sono i The Kolors, che hanno lanciato la nuova canzone Rolling Stones.