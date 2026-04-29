Mercoledì 29 aprile è in onda, su Canale 5, la prima puntata del TIM Battiti Live Spring. La trasmissione, spin off di Battiti Live, parte intorno alle 21:30 circa.

TIM Battiti Live Spring prima puntata, un’inedita coppia al timone del format

Il TIM Battiti Live Spring è lo spin off primaverile di Battiti Live, celebre programma musicale che da anni accompagna le estati del Biscione. In onda prima su Italia 1 poi su Canale 5, ha ottenuto, negli ultimi anni, ottimi dati di ascolto. La passata edizione, composta da cinque puntate inedite, ha intrattenuto una media di 2 milioni e 100 mila telespettatori, con una share del 20,12%.

Alla conduzione del TIM Battiti Live Spring è presente un volto che mai prima d’ora aveva fatto parte della famiglia di Battiti Live. Stiamo parlando di Michelle Hunziker, al suo primo impegno professionale del 2026. Al suo fianco c’è Alvin, che invece è un habitué della trasmissione, che ha guidato nelle ultime due edizioni.

Il vincitore del Festival di Sanremo inaugura la trasmissione

La prima edizione del TIM Battiti Live Spring è composta da tre appuntamenti, in onda per altrettante settimane nel prime time del mercoledì. A differenza della trasmissione dalla quale è nato il format, l’evento musicale è ambientato nel nord Italia. La location scelta per ospitare tutte le puntate della trasmissione è Piazza Trento e Trieste di Ferrara.

Sono molti i cantanti che arricchiscono la prima puntata del TIM Battiti Live Spring, a partire da Sal Da Vinci. A pochi giorni dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest, l’artista, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, intona Per sempre sì. Partecipano, inoltre, gli altri due artisti che hanno che hanno formato il podio del Festival, ovvero Sayf e Ditonellapiaga, secondo e terza classifica.

TIM Battiti Live Spring prima puntata, la scaletta

Nella prima puntata del TIM Battiti Live Spring presenziano svariati altri cantanti in gara all’ultimo Sanremo, ovvero Tommaso Paradiso, Fedez e Masini, Luchè, Francesco Renga, LDA e Aka7even, Tredici Pietro e Mara Sattei. A loro si uniscono Levante e Serena Brancale, che poche settimane fa hanno lanciato con Delia, anch’essa sul palco dello show, il brano Al mio paese.

Nella scaletta della prima puntata ci sono anche Emma, Rkomi, Geolier, Ernia, Noemi, Cioffi, Fabio Rovazzi e Bresh. Infine, i conduttori accolgono Annalisa, fra le dominatrici delle classifiche musicali delle ultime settimane grazie al singolo Canzone estiva, che ha raccolto già più di 2 milioni di visualizzazioni su Youtube.