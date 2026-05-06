Mercoledì 6 maggio, su Rai 2, sono in onda gli appuntamenti Il tempo della fiducia e Verità nascoste di Mare Fuori 6. La serie tv, da qualche settimana già disponibile su Rai Play, prende il via alle ore 21:20 circa.

Mare Fuori 6 Il tempo della fiducia, regista e dove è girata

Co-produzione originale di Rai Fiction e Picomedia, quelli odierni sono il terzo e quarto episodio della sesta stagione. La serie, nata da un’idea originale di Cristiana Farina, quest’ultima ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Maurizio Careddu.

La regia degli appuntamenti è firmata da Beniamino Catena e Francesca Amitrano. In totale, la sesta stagione della serie è composta da un totale di dodici appuntamenti, dalla durata di circa un’ora ciascuno.

Salvo improvvise modifiche di palinsesto, la seconda rete della TV di Stato ne propone due alla settimana, nel prime time del mercoledì.

Mare Fuori 6 Il tempo della fiducia, la trama

Durante l’appuntamento Il tempo della fiducia di Mare Fuori 6, Dobermann prosegue la sua storia d’amore segreta con Sonia. Intanto, Pino viene sorpreso da una notizia inaspettata da Alina.

Nel frattempo, in Annarella emerge un trauma legato al suo passato e che è alla base del rapporto con la sorella Sharon, che sembra sempre più attratta da Tommaso. Lui, invece, è impegnato dal compito di voler far aprire gli occhi a Rosa sulla sparatoria.

Verità nascoste, la trama

La serata in compagnia di Mare Fuori 6 continua con l’episodio Verità nascoste. In esso, mentre Rosa è divorata dai dubbi, Tommaso si lascia andare a una confessione. Marta rimane molto colpita da un nuovo arrivato in IPM, nel quale intravede delle opportunità. La preoccupazione di Sofia aumenta mentre prosegue la latitanza dei milanesi e di Lorenza. Infine, Alina è in crisi. La ragazza è chiamata a prendere una decisione molto importante e non sa cosa fare. Trova, però, l’aiuto di consigliere decisamente inaspettati.

Mare Fuori 6 Il tempo della fiducia, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Mare Fuori 6, in onda su Rai 2 e già visibili in streaming su Rai Play.