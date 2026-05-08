Venerdì 8 maggio prende il via, su Rai 1, il format MilleunaCover Sanremo. Il nuovo programma della TV di Stato prende il via alle ore 21:25 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi.

MilleunaCover Sanremo, un viaggio in due puntate nella storia del Festival

MilleunaCover Sanremo è una realizzazione originale della Direzione Intrattenimento Prime Time. Il format, novità assoluta dei palinsesti di Rai 1, è formato da un totale di due puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time del venerdì. Oltre che in televisione, lo show è fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Nel corso di MilleunaCover Sanremo è realizzato un omaggio alla storia recente del Festival. In particolare, la Rai ha deciso di ripercorrere il breve, ma decisamente importante, percorso compiuto dalla cosiddetta serata Cover.

Un appuntamento divenuto fisso dal 2015

La prima idea di rompere la liturgia classica del Festival di Sanremo venne nel 2004. La conduttrice Simona Ventura e il direttore artistico Tony Renis decisero di introdurre una serata nella quale i concorrenti ebbero la possibilità di riarrangiare in chiave radiofonica i loro brani. L’anno seguente, il direttore artistico Gianmarco Mazzi, insieme al conduttore Paolo Bonolis, ebbero l’intuizione di introdurre una serata dei duetti, nei quali i Big presentarono i loro brani insieme ad altri artisti noti.

Nel 2011 e 2012, Gianni Morandi decise di dar spazio a due serate celebrative della musica nostrana, dando la possibilità agli artisti di cantare hit storiche italiane. Solamente dal 2014, con Fabio Fazio, i Big ebbero la possibilità di presentare liberamente una qualsiasi cover, anche di una canzone mai passato da Sanremo.

Un’idea, questa, che Carlo Conti, nel 2015, decide di mantenere e, anzi, favorirla. Per la prima volta, infatti, quella delle Cover diventa una gara a sé stante, con tanto di premio dedicato. MilleunaCover Sanremo, dunque, ha deciso di mostrare alcune delle più belle Cover mai eseguite sul palco dall’Ariston dal 2015 ad oggi. Le immagini delle performance si alternano alle parole degli artisti, che raccontano le loro emozioni e le motivazioni delle loro scelte.

MilleunaCover Sanremo, gli ospiti

Durante MilleunaCover Sanremo è possibile rivedere, in primis, l’esibizione di Ditonellapiaga e Tony Pitony, che poche settimane fa ha trionfato nella serata dedicate alle Cover con il brano The Lady is a Tramp. Altro protagonista dello show è Nek, vincitore nel 2015 grazie al singolo Se telefonando. Lo scorso anno, invece, Elodie e Achille Lauro, entrambi in gara nella kermesse, hanno convinto tutti con A mano a mano. Altra performance rimasta nella storia è quella del 2022, quando Gianni Morandi, in gara, si presentò a sorpresa sul palco insieme a Jovanotti.