Venerdì 8 maggio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e di seguito vi sveliamo cosa è successo. Fra una eliminazione a sorpresa e un nuovo televoto, sono molti i colpi di scena avvenuti nella diretta, trasmessa su Canale 5.

Grande Fratello Vip 8 maggio cosa è successo, lo scontro fra le finaliste

La conduttrice Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, in apertura del Grande Fratello Vip dell’8 maggio ha ospitato un confronto, avvenuto nella Nuvola, fra le due finaliste, ovvero Antonella Elia e Alessandra Mussolini. La prima ha definita la seconda “aggressiva”, sostenendo: “Non ha pietà, ha sempre un obiettivo da colpire“. L’ex parlamentare, a questo punto, ha risposto: “Elia ha sempre il dente avvelenato“.

A seguire, la conduttrice ha comunicato l’esito del televoto: il meno votato è Marco Berry, con appena l’8,62% delle preferenze, che dunque è divenuto un candidato all’eliminazione. Un focus, poi, è proposto su Adriana Volpe, che ha ricevuto le critiche da parte di molti concorrenti: a loro dire, infatti, la conduttrice avrebbe adottato una strategia che la porta un po’ a nascondersi. La più dura è Manzini, con la quale Volpe ha avuto uno scambio di accuse: entrambe hanno accusato l’altra di avere un comportamento poco trasparente.

Il televoto flash

Il Grande Fratello Vip dell’8 maggio è proseguito con la Sfida dei talenti. Ad affrontarsi il team Antonella Elia e quello Alessandra Mussolini: la vittoria è andata alla prima compagine, i cui componenti hanno deciso una persona a cui assegnare l’immunità. La scelta è ricaduta su Raimondo Todaro.

Dopo aver raccontato la storia di Francesca Manzini, che ha ricevuto un videomessaggio a sorpresa dalla sorella con la quale non ha un gran rapporto, nella Casa è partita una catena di salvataggio, che ha seguito il seguente ordine: Todaro -> Manzini ->Lucia -> Renato. Al televoto flash eliminatorio, oltre a Marco Berry, sono andati i due non scelti da nessuno, ovvero Adriana e Raul.

Il pubblico, dopo pochi minuti di televoto, ha deciso che a dover abbandonare per sempre il programma è Marco, scelto solamente dal 9% dei votanti.

Grande Fratello Vip 8 maggio cosa è successo, la nomination per il terzo finalista

La diretta del Grande Fratello Vip dell’8 maggio è terminata con le nomination. I concorrenti hanno dovuto fare il nome di una persona che non vorrebbero vedere in finale. I meno votati, dunque in nomination, sono Raimondo, Lucia, Adriana, Renato e Raul. Il concorrente preferito, il prossimo martedì, sarà il terzo finalista dell’edizione.