Stasera in TV sabato 9 maggio 2026, Rai

Su Rai 1 alle 21:30 prosegue l’appuntamento speciale con Dalla Strada Al Palco Special. In questa puntata, i migliori artisti di strada nazionali si sfidano per la vittoria finale, portando sul piccolo schermo la magia delle piazze italiane. La conduzione di Nek valorizza le storie umane dietro ogni esibizione, trasformando il sabato sera in una celebrazione dell’arte urbana. Contemporaneamente, Rai 2 dedica la serata alla serialità d’azione con i nuovi episodi di The Rookie in onda dalle 21:20. La trama segue le vicende di John Nolan, l’agente di polizia più anziano del dipartimento di Los Angeles, che affronta nuovi pericoli e dilemmi morali insieme alla sua squadra di pattuglia.

Su Rai 3, il geologo Mario Tozzi conduce un nuovo approfondimento di Sapiens, Un Solo Pianeta, con la puntata speciale intitolata “Turisti Per Caos” a partire dalle 21:30. Il documentario analizza l’impatto del turismo di massa sugli ecosistemi più fragili del mondo, proponendo soluzioni per una convivenza più sostenibile. Attraverso immagini mozzafiato e dati scientifici accurati, Tozzi spiega come il movimento globale delle persone stia alterando il volto delle città d’arte e dei paradisi naturali. Pertanto, la proposta Rai per questo sabato copre ogni interesse, combinando lo svago musicale di Rai 1 con il realismo poliziesco e la riflessione ambientale di Rai 3, garantendo una copertura completa per le famiglie italiane in Lombardia, Lazio e in tutto il territorio nazionale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Canale 5 la sfida del sabato sera entra nel vivo con Amici di Maria De Filippi alle 21:30. La scuola più famosa d’Italia raggiunge le sue fasi eliminatorie, dove il talento degli allievi nel canto e nella danza incontra il giudizio della giuria e il calore del pubblico in studio. Italia 1 propone invece un classico dell’animazione moderna con Kung Fu Panda 3 alle 21:28. In questo capitolo, il simpatico Po deve affrontare una doppia minaccia: l’incontro con il suo vero padre e lo scontro con il temibile spirito maligno Kai, che minaccia di distruggere l’intero esercito del Kung Fu.

In aggiunta, su Rete 4 ritorna il cinema cult italiano con Bomber, interpretato dall’indimenticabile Bud Spencer, alle 21:34. La storia narra le vicende di un ex campione di pugilato che decide di allenare un giovane talento per riscattarsi contro un vecchio rivale. Su La7 Massimo Gramellini conduce In altre parole alle 20:35, offrendo riflessioni sull’attualità insieme a numerosi ospiti in studio. TV8 trasmette alle 20:40 una Prima Tv dedicata allo sport o all’intrattenimento, mentre il Nove affida la serata al dibattito politico e sociale di Accordi & disaccordi alle 21:30, dove si analizzano i principali fatti della settimana.

I film di questa sera in tv sabato 9 maggio 2026

La selezione cinematografica di stasera offre un mix di azione orientale, thriller psicologici e grandi passioni sentimentali. Su Canale 20 va in onda l’action movie Skiptrace – Missione Hong Kong alle 21:11, con Jackie Chan nel ruolo di un detective di Hong Kong che si allea con un truffatore americano per incastrare un pericoloso boss criminale. Iris propone lo spionaggio classico di La spia che mi amava alle 21:15, dove Roger Moore interpreta James Bond in una missione sottomarina per salvare il mondo da un pazzoide miliardario. Su Venti spazio alla tensione di Run alle 21:19, un thriller mozzafiato che esplora il rapporto morboso tra una madre e sua figlia disabile.

Inoltre, Italia 2 trasmette le arti marziali di Kickboxer – Il nuovo guerriero alle 21:20, mentre su Rai Movie troviamo il teso Giochi di potere alle 21:14, dove Harrison Ford interpreta nuovamente l’agente Jack Ryan alle prese con il terrorismo internazionale. La5 trasmette la commedia sentimentale Gli anni più belli alle 21:10, diretta da Gabriele Muccino, che ripercorre quarant’anni di storia italiana attraverso la vita di quattro amici. Su Cielo va in onda l’intramontabile Proposta indecente alle 21:14, con Robert Redford e Demi Moore, mentre Cine34 propone in Prima Tv la commedia La soldatessa alle grandi manovre alle 21:15, garantendo una serata di risate per il pubblico della Campania e della Puglia.

I film su Sky sabato 9 maggio 2026

L’offerta di Sky per questo sabato si presenta ricca di anteprime e grandi successi internazionali. Tom Holland e Mark Wahlberg interpretano i ruoli principali nell’avventuroso Uncharted, tra tesori perduti e inseguimenti mozzafiato ispirati alla celebre saga di videogiochi. Su Sky Cinema Uno va in onda l’emozionante biopic Ennio Doris: C’e’ anche domani, che ripercorre la vita straordinaria del fondatore di Mediolanum, mostrando il suo spirito imprenditoriale e il legame profondo con la sua famiglia. Di conseguenza, gli abbonati Sky possono scegliere tra l’azione pura e la narrazione biografica di alto livello.

Cate Blanchett brilla sotto la regia di Woody Allen nel pluripremiato Blue Jasmine, la storia di una caduta sociale e di una sofferta rinascita a San Francisco. Per chi cerca il divertimento, Antonio Albanese e Paola Cortellesi si sfidano a colpi di dispetti familiari nella commedia Mamma o papà?, un ritratto ironico sulla separazione coniugale. Harrison Ford interpreta l’agente Jack Ryan nel teso thriller politico Sotto il segno del pericolo, mentre Leonardo Pieraccioni racconta una romantica storia d’amore ambientata in Toscana con Il pesce innamorato. Completano l’offerta Breve storia d’amore, il thriller Ipotesi di reato con Ben Affleck e la fantascienza futuristica di Divergent Series: Allegiant, portando il grande cinema nelle case degli spettatori da Torino a Palermo.