Domenica 10 maggio, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Melaverde. La trasmissione è visibile, sulla rete ammiraglia del Biscione, dalle ore 11:50 circa.

Melaverde 10 maggio, la Comunità di San Patrignano

Al timone di Melaverde, da anni spazio tradizionale nel palinsesto di Canale 5 dedicato alle bellezze del nostro paese, torna la coppia composta da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. Il programma, che settimanalmente dedica spazio alla cultura e alle tradizioni, è preceduto dal format Le Storie di Melaverde, al via alle 10:55 e nel quale è possibile rivedere alcuni dei migliori servizi mai proposti nella storia della trasmissione.

Nel corso della puntata, fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity, i due padroni di casa propongono un focus sulla Comunità di San Patrignano.

Le storie di coloro che sono rinati grazie alla Comunità

Durante Melaverde del 10 maggio è raccontata, in primis, la storia della Comunità. Posta nei pressi di Coriano, cittadina di circa 10 mila abitanti situata in provincia di Rimini, è nata nel 1978, grazie ad una intuizione di Vincenzo Muccioli, determinato, insieme alla moglie, a creare uno spazio nel quale aiutare le ragazze e i ragazzi con problemi di tossicodipendenza.

Sono ben 26 mila le persone che, nei decenni, hanno fatto il loro ingresso all’interno della Comunità, con una percentuale di recupero pari al 72% fra coloro che portano a termine il percorso. Il programma racconta le storie delle persone che, ad un certo punto delle loro vite, hanno deciso di riprendere in mano le proprie esistenze ed affidarsi al percorso di recupero, che all’interno di San Patrignano è completamente gratuito. Attualmente, nello spazio vivono 800 persone.

Melaverde 10 maggio, la Comunità diventa produttore di eccellenze

Durante Melaverde del 10 maggio è dato spazio all’approccio portato avanti da anni dalla Comunità. Secondo essa, la rinascita passa tramite il lavoro, la terra, la condivisione e la fiducia negli altri. Valori e attività concrete, queste, che diventano strumenti utili per ritrovare sé stessi.

In totale, all’interno di San Patrignano sono portate avanti 50 diverse attività di formazione, proposte negli oltre 20 settori presenti. Le centinaia di persone che abitano la Comunità, con il loro lavoro, producono delle vere e proprie eccellenze, che arrivano sulle tavole dei consumatori sia in Italia che nel resto del mondo. Fra i prodotti simbolo di tale luogo c’è il delizioso Olio Extravergine di Oliva, che nel corso degli anni ha vinto svariati riconoscimenti.