Domenica 3 maggio si prospetta, ancora una volta, una giornata ricca di ospiti in tv. Fra i protagonisti del piccolo schermo c’è Luciana Littizzetto, che tornerà, seppur solamente per un pomeriggio, in Rai.

Domenica 3 maggio ospiti tv, i protagonisti di Che tempo che fa

Su NOVE, dalle 19:30, Fabio Fazio guida un nuovo appuntamento di Che tempo che fa. Al suo fianco ci sono Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Durante l’appuntamento è accolto il regista di fama internazionale Pedro Almodovar. Vincitore in carriera di due Premi Oscar e di altrettanti Golden Globe, presenta al grande pubblico la sua nuova pellicola dal titolo Amarga Navidad.

In studio arriva Alberto Angela, dal 4 maggio protagonista su Rai 1 con la nuova edizione di Ulisse Il piacere della scoperta. Il conduttore intervista, nello show, Luca Parmitano, astronauta ed ex comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Confermati gli spazi dedicati all’attualità, con gli interventi del professor Roberto Burioni e dei giornalisti Michele Serra, Massimo Giannini, Cecilia Sala, Francesco Costa. Attesi il comico Enrico Brignano e gli scrittori Antonio Scurati, Emmanuel Carrere e Walter Veltroni.

Nella seconda parte, denominata Il Tavolo, intervengono Mara Maionchi, La Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Nino Frassica, Luca Parmitano, Diego Abatantuono, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. A loro si uniscono Alessia Marcuzzi, Lello Arena, Orietta Berti, Paolo Rossi, Giucas Casella e Gigi Marzullo.

I protagonisti di Domenica In

Su Rai 1, dalle 14:00, Mara Venier guida Domenica In. Durante la diretta fa il suo ritorno, sulla TV di Stato, Luciana Littizzetto, che presenta il romanzo Il tempo del la la la. Per il mondo della musica ci sono Al Bano, che intona alcuni dei suoi brani più celebri, e Serena Brancale, che propone una versione acustica del successo sanremese Qui con me. Sempre dall’ultimo Sanremo arriva Nicolò Filippucci, che canta la nuova canzone Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore.

Dal cast dello spettacolo teatrale Tu vuo’ fa’ l’americano, dal 20 maggio in rotazione al Teatro Olimpico di Roma, ci sono gli attori Barbara De Rossi, Marcello Cirillo e Demo Morselli. Per l’attualità, Mara Venier con Tommaso Cerno commentano le novità del Caso Garlasco con Salvo Sottile, Virman Cusenza e l’avvocato Antonio De Rensis. Infine, Enzo Miccio parla dei cambiamenti della moda degli ultimi venti anni, mentre Teo Mammucari guida il gioco La Cassaforte di Domenica In.

Domenica 3 maggio ospiti tv, chi c’è a Kilimangiaro

Spostando l’attenzione su Rai 3, dalle 16:45 torna Kilimangiaro con Camila Raznovich. Ampio spazio lo ha Maradona Youssef, che presenta il libro Mezé, miracoli e disastri. Il mio Libano in cucina, oltre la guerra, in cui mischia il mondo della cucina all’attualità, drammatica, della guerra in Libano. Per parlare del modo con il quale sono costruite le mappe c’è Luigi Farrauto, autore di guide turistiche. In studio, inoltre, Lucia Dalmasso, bronzo olimpico a Milano-Cortina, e Lucia Calamaro, drammaturga al suo debutto cinematografico con il film Antartica. Infine, per parlare dell’attualità internazionale, c’è Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico ISPI.