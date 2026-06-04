Giovedì 4 giugno prosegue, con la terza puntata, l’avventura di Money Road 2026. Il format è visibile dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in chiaro, il prossimo 9 giugno, in prima serata su TV8.

Money Road 2026 terza puntata, si riparte da un budget di poco superiore ai 307 mila euro

Alla conduzione di Money Road 2026 torna il giornalista e telecronista sportivo Fabio Caressa. A lui il compito di raccontare ciò che fanno i membri della cosiddetta Compagnia delle Tentazioni, composta da una serie di concorrenti non famosi.

Il loro obiettivo è quello di riuscire a resistere alcune settimane in Malesia, effettuando trekking e affrontando delle privazioni. A loro disposizione c’è il budget finale, che nella terza puntata dello show è pari a 307.450 euro. Il gruppo, durante gli appuntamenti, si ritrova di fronte a delle tentazioni, alle quali possono scegliere singolarmente se cedere o meno, decurtando la cifra spesa dal budget in comune.

Alla fine dell’edizione, i concorrenti in grado di completare l’avventura si dividono, in maniera equa, il montepremi rimasto.

Ospite speciale è Orietta Berti

Nella terza puntata di Money Road 2026 i concorrenti si imbattono in una sorpresa. Dopo aver iniziato un nuovo e faticosissimo trekking fra la natura incontaminata e le temperature estreme della Malesia, infatti, si ritrovano davanti uno speciale Luna Park.

A gestire tale luogo, nel ruolo denominato Regina dei Luna Park malesi, c’è un volto noto della canzone e della televisione italiana. Si tratta di Orietta Berti, che ha il compito di fare gli onori di casa con i concorrenti della Compagnia delle Tentazioni. I protagonisti devono affrontare alcune prove, che potrebbero essere fondamentali per il proseguo dell’avventura. Si trattano, infatti, delle prime prove ricarica dell’edizione.

Se i partecipanti superano tali sfide ottengono somme di denaro extra che vanno ad alimentare il montepremi finale.

Money Road 2026 terza puntata, la prova del fango

Abbandonato il clima gioioso del Luna Park, nella terza puntata di Money Road i partecipanti si cimentano in una delle prove più temute dell’intero format. Per terminare il trekking della puntata, gli sfidanti devono riuscire a superare, con la sola forza delle proprie gambe, una grande e insidiosa distesa di fango.

Ai nastri di partenza vi sono Adele, Chiara, Daniele, Fabrizio, Marco, Roberto, Marilina, Luana, Meryem, Sebastiano e Simona. A loro si unisce la modella 24enne Camilla, che ha fatto il suo arrivo nel gruppo la scorsa settimana.