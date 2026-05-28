Giovedì 28 maggio, su Sky Uno, è visibile la seconda puntata di Money Road 2026. La trasmissione, strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine, prende il via alle ore 21:15.

Money Road 2026 seconda puntata, Fabio Caressa alla guida dello show

Al timone di Money Road è confermato Fabio Caressa, chiamato ad accompagnare e raccontare le avventure della Compagnia delle Tentazioni. Essa è composta da dodici persone comuni, che per alcune settimane vivono in Malesia in condizioni climatiche estreme e un montepremi a disposizione, che quest’anno è di 300 mila euro, diviso in modo equo alla fine dell’avventura fra i protagonisti rimasti.

La cifra, nel debutto, è salita a quota 350 mila euro, grazie alla scelta del gruppo di affrontare un percorso con uno zaino pesante. Lungo i vari trekking, i protagonisti devono affrontare delle tentazioni: nella prima puntata, ad esempio, è tornato il carretto delle colazioni ed è spuntato un American Diner. Caressa, inoltre, ha dato la possibilità, ad ogni concorrente, di ottenere un cuscino per la notte e una lettera dai propri cari.

Ogni concorrente, in maniera individuale, deve decidere se accettare o meno le tentazioni, che tuttavia hanno dei prezzi molto alti e il cui costo va ad erodere il montepremi collettivo.

Money Road 2026 seconda puntata, due nuovi concorrenti destinati a minare l’equilibrio nel gruppo

Nella prima puntata di Money Road, il gruppo ha dovuto fare i conti con la decisione di Riccardo, che un po’ a sorpresa ha deciso di fare ritorno in Italia. Nel secondo appuntamento ogni equilibrio, seppur fragile, rischia di venire meno.

Fabio Caressa, infatti, accoglie nella Compagnia delle Tentazioni due nuovi concorrenti. Il primo a fare il suo ingresso nello show è Giordano, uno speaker radiofonico 30enne, sorridente e spigliato, originario di Modena. Con lui debutta Camilla, modella milanese che, con i suoi 24 anni, diventa la protagonista più giovane dell’edizione.

Nella seconda puntata di Money Road, i concorrenti affrontano nuove avventure nel cuore della Malesia con i 328 mila e 950 euro rimasti a disposizione. Infine, il gruppo deve eleggere la nuova guida, ruolo fondamentale nelle dinamiche della trasmissione.

Ascolti in crescita rispetto alla prima edizione

Money Road 2026, per quel che concerne gli ascolti, è iniziato nel verso giusto. Su Sky Uno, infatti, il format ha tenuto compagnia a 326 mila spettatori con l’1,4% di share, dato in crescita rispetto allo scorso anno. Inoltre, il martedì successivo lo show è andato in onda in chiaro su TV8 e, anche in questo caso, è confermato il trend positivo. La trasmissione, infatti, ha divertito 362 mila persone con il 2,3% di share. Lo scorso anno, la prima puntata su TV8, visibile in contemporanea con Sky Uno, aveva intrattenuto 338 mila spettatori con l’1,9% di share.