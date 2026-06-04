Il lungometraggio documentaristico Francesco De Gregori – Nevergreen, opera cinematografica distribuita nell’anno 2025 e diretta dal regista Stefano Pistolini, giunge nel palinsesto televisivo nazionale su Rai 3. Questo speciale progetto audiovisivo si focalizza interamente sul celebre tour musicale denominato Nevergreen (Perfette sconosciute), che il noto cantautore romano ha magistralmente portato in scena sul prestigioso palco del Teatro Out Off di Milano in un ciclo di concerti esclusivi svoltisi tra i mesi di ottobre e novembre del 2024. La produzione televisiva nasce come una vera e propria dichiarazione d’amore artistica verso le composizioni meno note e raramente trasmesse della sua ricca discografia storica. Di conseguenza, l’autore esclude di proposito i classici commerciali per concentrarsi sui cosiddetti “nevergreen”, ovvero quelle canzoni rimaste nell’ombra ma capaci di svelare l’anima poetica più autentica, intima e nascosta dell’artista.

Attraverso una struttura narrativa fluida e dinamica, l’opera unisce armoniosamente le esibizioni dal vivo, le preziose riprese effettuate all’interno del backstage, rari materiali d’archivio televisivo e straordinari incontri musicali con importanti colleghi della scena italiana. Questo accurato approfondimento biografico stimola l’interesse degli utenti digitali da Roma a Milano, offrendo un posizionamento perfetto per i motori di ricerca grazie alla presenza di costanti indicatori temporali, connettivi logici ed eliminando totalmente le forme verbali passive.

Regia, produzione e protagonisti di Francesco De Gregori – Nevergreen

La direzione artistica di questo documentario musicale appartiene al regista Stefano Pistolini, professionista che vanta una profonda conoscenza della storia della canzone d’autore in Italia. Per quanto concerne l’apparato industriale e organizzativo, l’ambizioso progetto si sviluppa attraverso una solida sinergia che coinvolge attivamente importanti sigle della produzione e del management nazionale come Our Films, Friends & Partners, Darallouche e la società Caravan. Inoltre, la successiva distribuzione nelle sale cinematografiche italiane e nei circuiti d’essai fa capo alla rinomata azienda Nexo Studios, che garantisce la massima diffusione culturale del prodotto sul territorio nazionale.

Nel ruolo di assoluto protagonista opera lo stesso Francesco De Gregori, il quale accoglie sul palco meneghino illustri esponenti della musica leggera. La presenza di questi grandi nomi della canzone d’autore trasforma la serie di concerti in un evento collettivo di straordinaria rilevanza artistica, in cui ciascun ospite stabilisce un dialogo intimo con il repertorio nascosto del cantautore romano, arricchendo il valore documentaristico dell’opera con riflessioni personali e storiche sul valore della creatività.

Dove è stato girato?

La troupe cinematografica ha effettuato le riprese della pellicola interamente al Teatro Out Off di Milano, uno storico spazio culturale situato nella periferia milanese. La scelta di questa specifica location, caratterizzata da una sala con appena 200 posti a sedere, ha permesso alla produzione di strutturare un’atmosfera raccolta, confidenziale ed estremamente focalizzata sulla purezza del suono acustico. I dettagli tecnici dell’allestimento includono:

le riprese multicamera incentrate sul palco e sulla platea del Teatro Out Off, per catturare le reazioni del pubblico

i filmati esclusivi nel backstage che mostrano i momenti di preparazione logistica e i dialoghi privati prima dello show

il montaggio di rari materiali video del passato, provenienti da archivi storici personali e televisivi

le sessioni musicali e le prove pomeridiane con gli ospiti celebri giunti appositamente in Lombardia

Sicuramente, la fotografia digitale valorizza i tagli di luce caldi e la vicinanza fisica tra i musicisti, amplificando la sensazione di assistere a un evento privato e irripetibile.

Trama del film Francesco De Gregori – Nevergreen

La trama del documentario segue passo dopo passo l’evoluzione del progetto musicale di De Gregori, impegnato a interpretare dal vivo i brani meno famosi e commerciali del suo immenso repertorio. Queste composizioni, spesso rimaste ai margini delle grandi antologie radiofoniche, risultano tuttavia fondamentali per comprendere appieno la complessità della sua poetica e la profondità dei suoi testi. Pertanto, il racconto cinematografico alterna costantemente le esibizioni live a riflessioni teoriche dell’artista, immagini d’archivio d’epoca e istanti di pura intimità creativa tra le mura del teatro milanese.

Nel corso del film, il cantautore romano propone storici duetti e suona in acustico con importanti colleghi del panorama musicale italiano:

il bluesman Zucchero Fornaciari , che reinterpreta una ballata storica

, che reinterpreta una ballata storica il cantante Jovanotti , che apporta la sua consueta energia ritmica all’interno dello show

, che apporta la sua consueta energia ritmica all’interno dello show la raffinata interprete Malika Ayane , la quale impreziosisce i cori con la sua vocalità

, la quale impreziosisce i cori con la sua vocalità il rocker emiliano Luciano Ligabue , protagonista di una potente versione a due voci

, protagonista di una potente versione a due voci la cantautrice Elisa, la quale sale sul palco accompagnata dal chitarrista Andrea Rigonat

Inoltre, l’artista reinterpreta personali versioni di storici brani di icone internazionali come Elvis Presley e Harry Nilsson, ed esegue la celebre traccia Quelli che restano, il famoso duetto con la stessa Elisa originariamente inserito all’interno dell’album di successo Diari aperti.

Antefatti e produzione

Dal 29 ottobre al 23 novembre 2024, il musicista ha concretizzato il tour Nevergreen (Perfette sconosciute), registrando il tutto esaurito in ogni singola replica milanese. Questa pellicola rappresenta ufficialmente il terzo progetto cinematografico che unisce il talento di De Gregori a quello del regista Pistolini, proseguendo un sodalizio artistico iniziato anni prima con il film Finestre rotte (2012) e successivamente consolidato con il documentario aziendale Falegnami & filosofi (2022). Le telecamere hanno catturato ogni istante durante lo svolgimento effettivo degli spettacoli, salvaguardando l’autenticità delle esecuzioni live e la magica atmosfera serale.

Significato del titolo Nevergreen

Il titolo scelto per l’opera costituisce un ironico e brillante gioco di parole che si contrappone al classico concetto di “evergreen”, termine utilizzato solitamente per definire i successi commerciali intramontabili della musica mondiale. Al contrario, l’autore predilige i “nevergreen”, ossia quelle canzoni nate libere dai vincoli del mercato e dalle logiche delle vendite, le quali custodiscono la parte più segreta, complessa e personale della sua produzione letteraria. Si tratta di un esplicito invito rivolto agli ascoltatori affinché riscoprano la bellezza nascosta nelle tracce musicali meno celebrate della storia italiana.

Spoiler finale

Il documentario si conclude con un’esibizione finale estremamente intensa, in cui De Gregori esprime pienamente l’essenza dell’intero progetto, rivendicando la totale libertà di cantare ciò che ama senza l’obbligo di inseguire il consenso delle masse. Le sequenze conclusive mostrano l’artista mentre abbandona sorridente il palco del Teatro Out Off di Milano, consapevole di aver donato al pubblico una parte di sé decisamente più fragile, vera e profondamente “nevergreen”.

Cast completo di Francesco De Gregori – Nevergreen

La riuscita di questo racconto audiovisivo si deve alla spontaneità dei vari artisti che hanno preso parte alle sessioni di registrazione a Milano. Di seguito si riporta l’elenco ufficiale dei protagonisti presenti nella pellicola: