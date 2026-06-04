Netflix ha comunicato ufficialmente il cast di Physical Italia Da 100 a 1. Si tratta di una nuova produzione che debutterà il prossimo settembre.

Physical Italia Da 100 a 1 cast, oltre mille le persone contattate

Netflix Italia ha ufficializzato l’arrivo di Physical Italia Da 100 a 1 nelle scorse ore, confermando la presenza, nel cast, di cento concorrenti. A loro è assegnato il compito di cimentarsi in sfide estreme, che mettono a dura prova sia il fisico che la mente.

Tali manche si svolgono nella suggestiva Arena del Lingotto. Il cast di concorrenti è composto da campioni olimpici e da creator, oltre che da altri sportivi e personaggi celebri del mondo dello spettacolo. Per formare l’elenco dei concorrenti è stato fatto un lungo lavoro di casting, durante il quale sono state contattate oltre mille persone.

Il partecipante più giovane ha 22 anni, quello più esperto ne ha 60. La scelta della piattaforma è stata quella di rappresentare il maggior numero possibile di discipline sportive, da quelle più note a quello meno celebri, come l’Hyrox.

Physical Italia Da 100 a 1 cast, i volti più celebri

Fra i cento partecipanti di Physical Italia Da 100 a 1 vi sono alcuni volti molto noti. Il primo è quello di Jury Chechi, vincitore di due medaglie olimpiche e che torna come concorrente in un programma tv dopo la vittoria di Pechino Express 2025. Spazio a Tania Cagnotto, tuffatrice europea con il maggior numero di podi all’attivo, e Federica Pellegrini, fra le nuotatrici più forti di sempre.

A loro si uniscono Elisabetta Canalis, showgirl e atleta di kickboxing, e l’ex rugbista della Nazionale italiana Mirco Bergamasco. Nello show di Netflix, infine, sono coinvolti l’influencer Luis Sal e Alvise Rigo, ex pallavolista divenuto poi volto celebre della televisione.

La partenza prevista l’11 settembre

Quello italiano sarò l’ennesimo adattamento internazionale di Physical Da 100 a 1, format già realizzato in svariate parti del mondo, dal Messico agli Stati Uniti, passando per la Francia e la Svezia. Realizzata dalla Endemol Shine Italy e diretta dal regista Marco Pollacci, la prima edizione è composta da un totale di 8 puntate.

Netflix ha comunicato che il debutto è in programma venerdì 11 settembre, giornata nella quale sono rilasciati i primi tre appuntamenti. La settimana seguente è possibile vedere il quarto e quinto episodio, mentre per il sesto e il settimo sarà necessario aspettare al 25 settembre. L’ottava e ultima puntata, nella quale è eletto il concorrente vincitore, è distribuita sull’emittente venerdì 2 ottobre.