La prima serata di oggi offre un palinsesto televisivo nazionale ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per non perdere nemmeno un minuto dei vostri show preferiti, potete seguire la diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay, dove gli sviluppatori inseriscono regolarmente anche i contenuti on demand. Di seguito scopriamo insieme tutti i dettagli che la programmazione riserva per questa sera, in modo da guidarvi nella scelta del migliore intrattenimento disponibile in Italia.
Stasera in TV venerdì 5 giugno 2026, Rai
- Rai 1: Campioni Del Mondo, Italia Loves Unesco (Intrattenimento) – Una grande serata evento per celebrare le eccellenze, la cultura e il patrimonio artistico italiano protetto dall’Unesco. Lo spettacolo unisce grande musica live e ospiti illustri sul palco della città di Roma, occupando la fascia oraria dalle 21:30 alle 00:05.
- Rai 2: Ore 14 Sera (Informazione) – Il giornalista Milo Infante conduce un nuovo e speciale appuntamento in prima serata direttamente dagli studi di Milano. Il conduttore propone indagini approfondite per analizzare i casi di cronaca nera più scottanti e i misteri irrisolti del nostro Paese, dalle 21:20 alle 00:30.
- Rai 3: Albatross (Film) – Un toccante e coinvolgente film drammatico che scava a fondo nelle relazioni umane, nei legami familiari e nelle scelte del passato dei protagonisti. La pellicola si sviluppa all’interno di una suggestiva ambientazione costiera, dalle 21:15 alle 22:50.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4: Quarto grado (Informazione) – I conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guidano i telespettatori tra le pieghe dei gialli più complessi della cronaca nera italiana. La redazione di Milano offre dettagli inediti e inchieste esclusive, in Prima Tv dalle 21:33 alle 00:55.
- Canale 5: L’erede (Serie TV) – Continua la travolgente saga familiare ricca di colpi di scena, passioni e segreti inconfessabili. Gli eventi minacciano la stabilità e la sopravvivenza economica della dinastia protagonista a Torino, in Prima Tv dalle 21:21 alle 22:51.
- Italia 1: Invasion – Sotto attacco (Film) – Un adrenalinico sci-fi d’azione ambientato nelle principali metropoli degli Stati Uniti, in cui la Terra deve fare i conti con un’improvvisa e catastrofica minaccia aliena che mette a serio rischio la sopravvivenza umana, dalle 21:28 alle 23:20.
- La7: Propaganda Live (Intrattenimento) – Diego Bianchi e tutta la sua storica squadra di collaboratori analizzano la settimana politica, sociale e culturale italiana dagli studi di Roma. Il programma offre la consueta ironia, reportage sul campo e grande musica dal vivo, dalle 21:15 alle 01:00.
- TV8: I delitti del BarLume – Indovina chi? (Serie TV) – L’attore Filippo Timi e gli irresistibili vecchietti del bar di Pineta tornano stasera in Toscana. I protagonisti affrontano un nuovo e bizzarro caso di omicidio da risolvere tra risate e geniali intuizioni, dalle 21:40 alle 23:45.
- Nove: I migliori Fratelli di Crozza (Intrattenimento) – Una carrellata imperdibile delle imitazioni e dei monologhi più acuti e divertenti firmati da Maurizio Crozza sul palco di Milano, ideale per ripercorrere il meglio dell’attuale stagione satirica, dalle 21:30 alle 23:20.
I film di questa sera in tv venerdì 5 giugno 2026
- Tutti pazzi per l’oro (Canale 20, 21:08): Gli attori Matthew McConaughey e Kate Hudson interpretano due ex coniugi alle Bahamas che collaborano per ritrovare un leggendario tesoro spagnolo sommerso nel Mar dei Caraibi.
- Last Man Down (Italia 2, 21:19): Un ex soldato delle forze speciali vive isolato nei boschi del Canada dopo una letale pandemia mondiale, ma il protagonista decide di imbracciare le armi quando una donna inseguita dai mercenari bussa alla sua porta.
- 42 (Iris, 21:16): La straordinaria e commovente storia vera ambientata a New York che si focalizza su Jackie Robinson, il primo giocatore afroamericano a infrangere la barriera del colore nella Major League di baseball negli anni ’40.
- Indian La grande sfida (Rai Movie, 21:10): L’attore Anthony Hopkins interpreta l’anziano e tenace Burt Munro, il quale spende l’intera esistenza in Nuova Zelanda a modificare la sua moto d’epoca per stabilire il record mondiale di velocità a Bonneville.
- Demolition Man (Twentyseven, 21:10): Gli attori Sylvester Stallone e Wesley Snipes recitano in un cult d’azione fantascientifico, in cui un poliziotto duro e un pericoloso criminale si risvegliano in un futuro pacifista a Los Angeles.
- Venezia chiama (Rai 5, 21:05): Una splendida pellicola drammatica d’autore che intreccia abilmente i destini di diversi personaggi sullo sfondo affascinante, malinconico e suggestivo della celebre città lagunare in Veneto.
- Sognando Beckham (La5, 21:15): Una giovane ragazza di origine indiana residente a Londra sfida i severi pregiudizi culturali e religiosi della propria famiglia pur di coronare il grande sogno di giocare a calcio come il suo idolo sportivo.
I film su Sky venerdì 5 giugno 2026
- Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto (Sky Cinema Romance, 21:15)
Una madre e una figlia adolescente affrontano il dolore di una perdita improvvisa nel New England e ricostruiscono il loro legame scoprendo alcune verità nascoste.
- Romanzo criminale (Sky Cinema Action, 21:15)
Il celebre film del regista Michele Placido che racconta la sanguinosa ascesa e la drammatica caduta della famigerata banda della Magliana nella città di Roma.
- Gran Torino (Sky Cinema Drama, 21:15)
L’attore Clint Eastwood interpreta un burbero veterano della guerra di Corea a Detroit, il quale stringe un’improbabile amicizia con un giovane vicino di casa asiatico.
- La strada per El Dorado (Sky Cinema Family, 21:00)
Due simpatici truffatori spagnoli del sedicesimo secolo partono da Siviglia dopo essere entrati in possesso di una mappa che li conduce verso la leggendaria città dell’oro.
- Last Knights (Sky Cinema Action, 21:00)
Gli attori Clive Owen e Morgan Freeman recitano in un’epica avventura medievale, in cui un fedele guerriero sfida un imperatore corrotto per vendicare il proprio nobile maestro.