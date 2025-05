La dodicesima edizione di Pechino Express 2025 si è conclusa con una finale emozionante, che ha proclamato vincitrice la coppia dei Medagliati, composta da Jury Chechi e Antonio Rossi. Dopo un viaggio di oltre 6000 chilometri attraverso Filippine, Thailandia e Nepal, i due leggendari atleti hanno conquistato la vittoria, dimostrando determinazione, resistenza e spirito di squadra.

Pechino Express 2025: un percorso mozzafiato

L’ultima tappa del reality si è svolta in Nepal, con i concorrenti che hanno attraversato le suggestive Durbar Square di Kathmandu, Patan e Bhaktapur. Le prove finali hanno messo a dura prova i partecipanti, tra sfide fisiche e culturali, culminando nel traguardo al Tempio di Uma Maheshwor, dove i Medagliati hanno superato la coppia dei Complici, formata da Dolcenera e Gigi Campanile, che si è classificata al secondo posto.

Il percorso dei vincitori di Pechino Express 2025

La finale di Pechino Express 2025 ha regalato un’avventura emozionante tra le Durbar Square della valle di Katmandu, con prove culturali, sfide fisiche e momenti di tensione. I Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi, hanno affrontato una serie di tappe spettacolari, dimostrando resistenza e strategia per conquistare la vittoria.

Dopo aver dipinto il volto di un asceta induista, hanno assaporato il tradizionale yogurt jujudhau e si sono confrontati con i Complici, con cui hanno avuto un battibecco su un mezzo di trasporto. Grazie alla collaborazione con i locali, hanno superato le prove alimentari e culturali, arrivando al primo Tappeto Rosso di Pashupatinath, dove hanno salutato gli Estetici, eliminati in terza posizione.

Il giorno seguente, i finalisti hanno affrontato un percorso impervio verso il Crimpanzee Adventure Hub, mettendo alla prova la loro resistenza e superando le vertigini di Jury Chechi. Dopo aver ricevuto la benedizione dalla dea vivente Kumari, hanno trovato il loro obiettivo finale: lo Snowman Cafe, rifugio della Beat Generation.

L’ultima prova al Bagh Bairab Temple ha richiesto concentrazione e memoria, prima di raggiungere il traguardo all’Uma Maheshwor Temple, dove la coppia ha suonato la campana e celebrato il trionfo tra danze e festeggiamenti.

Con questa vittoria, Jury Chechi e Antonio Rossi scrivono la loro storia nel reality, chiudendo un’edizione intensa e avventurosa.

Le reazioni e il successo del programma

La vittoria dei Medagliati ha entusiasmato il pubblico, che ha seguito con passione ogni tappa del reality. Pechino Express 2025 ha confermato il suo successo, grazie a un mix di avventura, cultura e competizione che ha reso ogni puntata coinvolgente. La finale, trasmessa su Sky Uno e in streaming su NOW, ha registrato ottimi ascolti, consolidando il format come uno dei più amati dal pubblico italiano.

Conclusione

Con la vittoria di Jury Chechi e Antonio Rossi, Pechino Express 2025 si chiude con un’edizione ricca di emozioni e colpi di scena. Ora i fan attendono con curiosità di scoprire quali saranno le novità della prossima stagione e quali coppie si metteranno alla prova nel prossimo viaggio avventuroso.