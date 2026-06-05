Sabato 6 giugno inizia ufficialmente UnoMattina Weekly 2026. Per il rotocalco, che per tutta la durata dell’estate prenderà il posto di UnoMattina in Famiglia, si tratta della quinta edizione.

UnoMattina Weekly 2026, confermati i conduttori

La programmazione tv di UnoMattina Weekly 2026 interessa, come sempre, la mattina di Rai 1 nelle giornate festive. Il sabato, in particolare, il format è proposto dalle ore 08:35 alle 10:30. La domenica, invece, le puntate partono intorno alle 08:20 e procede per circa un’ora. Entrambi gli appuntamenti sono trasmessi in diretta e sono fruibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Rai Play.

È confermata la coppia di conduttori presente nella passata edizione. Essa è formata da Fabio Gallo, che è il padrone di casa del rotocalco sin dalla prima edizione, datata 2022, e da Lorella Boccia, che invece aveva esordito lo scorso anno, prendendo il posto di Carolina Rey. Ai due si unisce, per il quarto anno di fila, la giornalista Giulia Bonaudi, che cura le pagine dedicate all’informazione.

Il cast fisso

Al fianco dei conduttori, durante UnoMattina Weekly, tornano una serie di protagonisti che vanno a formare il cast fisso. In primis vi sono i musicisti che formano la Neena, ovvero la band che, presente in studio, suona dal vivo le canzoni più famose dell’estate e che accompagnano ogni rubrica del format.

In ogni puntata, inoltre, presenziano due inviati, che gireranno in lungo e in largo per l’Italia, alla scoperta di tradizioni e luoghi dal grande fascino culturale e naturale. In tale ruolo ci sono Fabrizio D’Alessio, da settembre impegnato a La Volta Buona, e Bianca Santoro, in passato già inviata di Camper.

UnoMattina Weekly 2026, le rubriche e i temi

L’obiettivo di UnoMattina Weekly è quello di raccontare, in uno studio rinnovato, l’estate degli italiani. Fra vacanze, turismo, costume e società, la trasmissione alterna notizie di costume ad altre di più stretta attualità, cercando anche di capire il perché l’Italia sia, ancora oggi, una delle mete più ambite dai turisti provenienti da tutto il mondo.

Nel corso della stagione di UnoMattina Weekly 2026, infine, vi sono anche due rubriche fisse. La prima è quella dedicata all’oroscopo, realizzato da Simon & The Stars. La seconda, invece, è dedicata al racconto di alcune delle canzoni più ascoltate delle passate estati. La protagonista di tale spazio è Federica Gentile, speaker radiofonico e conduttrice, per la TV di Stato, di format come Playlist e Il Club-Canzoni sotto la pelle.