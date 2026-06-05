La prima serata di oggi offre un palinsesto ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per seguire ogni minuto degli show preferiti, gli utenti possono connettersi alla diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay, dove si trovano anche i contenuti on demand. Questa ricca offerta televisiva appassiona quotidianamente milioni di spettatori in tutta Italia, raccogliendo un grandissimo seguito di pubblico da Roma a Milano, fino a Napoli e Torino. Scopriamo nel dettaglio cosa riserva la programmazione per questa sera.
Stasera in TV sabato 6 giugno 2026, Rai
- Rai 1: Pino è… Il Viaggio Del Musicante (Intrattenimento) – Un evento speciale celebra la musica, la poesia e l’eredità artistica indelebile di Pino Daniele. La trasmissione ospita grandi nomi della musica italiana e propone canzoni indimenticabili dalle 21:30 alle 23:55.
- Rai 2: Omicidio Nelle Highlands (Intrattenimento) – Un avvincente e teso thriller investigativo appassiona gli amanti del mistero. Una serie di delitti scuote la remota brughiera scozzese, costringendo gli inquirenti a scavare tra antichi segreti dalle 21:20 alle 23:00.
- Rai 3: Sapiens, Un Solo Pianeta (Intrattenimento) – Il divulgatore Mario Tozzi conduce i telespettatori in affascinanti viaggi di approfondimento scientifico dedicati alla Terra, all’evoluzione e all’impatto dell’uomo sulla natura, in Prima Tv dalle 21:30 alle 00:00.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4: L’ultima cena (Film) – Una pellicola drammatica e intensa approfondisce le dinamiche, i segreti e le confessioni di un gruppo di commensali, i quali si intrecciano indissolubilmente durante una cena cruciale dalle 21:34 alle 23:57.
- Canale 5: Ciao darwin (Intrattenimento) – I conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti guidano il divertente show antropologico. Due categorie umane opposte si sfidano in prove bizzarre per stabilire i caratteri del nuovo millennio dalle 21:20 alle 23:57.
- Italia 1: Belle & Sebastien – Amici per sempre (Film) – Il capitolo conclusivo della celebre saga racconta la straordinaria amicizia tra un ragazzo e il suo fedele cane da montagna, pronti a difendere la cucciolata da un nuovo pericolo dalle 21:28 alle 23:22.
- La7: In altre parole (Intrattenimento) – Il giornalista Massimo Gramellini conduce il talk del sabato sera. Il programma analizza i fatti salienti della settimana insieme a ospiti illustri, scrittori e giornalisti attraverso le parole chiave del nostro tempo dalle 20:35 alle 00:10.
- TV8: Bruno Barbieri – 4 Hotel (Intrattenimento) – Lo chef stellato viaggia lungo la penisola italiana, da Firenze a Palermo, per mettere a confronto quattro diverse strutture alberghiere e giudicarne lo stile, i servizi e l’accoglienza, in Prima Tv dalle 22:10 alle 23:30.
- Nove: Accordi & disaccordi (Mondo E Tendenze) – I giornalisti Luca Sommi e Marco Travaglio si confrontano sui temi più caldi della politica e della società italiana in un dibattito serrato e senza sconti dalle 21:30 alle 00:00.
I film di questa sera in tv sabato 6 giugno 2026
- John Wick – Capitolo 2 (Canale 20, 21:09): L’attore Keanu Reeves interpreta il leggendario killer professionista. Un ex socio costringe l’uomo a interrompere il pensionamento per fermare un’oscura corporazione internazionale di assassini.
- The Counselor – Il procuratore (Iris, 21:20): Un rispettato avvocato decide di addentrarsi nel lucroso ma spietato mondo del traffico di droga, finendo intrappolato in una spirale di violenza imprevedibile.
- Firewall – Accesso negato (Twentyseven, 21:14): Il celebre Harrison Ford interpreta un esperto di sicurezza informatica bancaria. Una banda di criminali tecnologici prende in ostaggio la sua famiglia e lo costringe a rapinare il suo stesso sistema.
- Promises (Rai Movie, 21:10): Un intenso dramma romantico sviluppa la storia di un grande amore mai pienamente realizzato lungo l’arco di diversi anni, tra rimpianti, occasioni mancate e sentimenti indelebili.
- Qualcosa di Lilla (La5, 21:20): Una deliziosa commedia sentimentale si incentra sulle peripezie lavorative e amorose di una giovane donna che cerca di trovare la propria strada e la felicità nella vita di tutti i giorni.
- Men in Black 3 (Cielo, 21:25): Il coraggioso agente J compie un viaggio indietro nel tempo fino agli anni ’60. Questa rischiosa missione serve per salvare la vita del suo storico partner K e sventare una catastrofica minaccia aliena contro il pianeta Terra.
I film su Sky sabato 6 giugno 2026
- Le cose non dette (Sky Cinema Romance, 21:15): Un dramma intimo scava nei silenzi e nei segreti di una famiglia apparentemente perfetta, che un evento inaspettato mette improvvisamente a nudo.
- La battaglia di Hacksaw Ridge (Sky Cinema Action, 21:15): Il regista Mel Gibson dirige l’incredibile storia vera di Desmond Doss, l’obiettore di coscienza che salvò decine di commilitoni a Okinawa senza mai impugnare un’arma.
- Prova a prendermi (Sky Cinema Drama, 21:15): Il premio Oscar Leonardo DiCaprio interpreta il geniale truffatore Frank Abagnale Jr., che un tenace agente dell’FBI insegue senza sosta attraverso gli Stati Uniti.
- Anna Frank e il diario segreto (Sky Cinema Family, 21:00): Un poetico film d’animazione mostra la storia di Kitty, l’amica immaginaria a cui Anna si rivolgeva nel diario, che prende magicamente vita nella Amsterdam di oggi.
- Giorni di tuono (Sky Cinema Action, 21:00): Il divo Tom Cruise interpreta un giovane e spericolato pilota automobilistico. Il protagonista affronta le proprie paure e un grave incidente per vincere il campionato.
- Last Breath (Sky Cinema Suspense, 21:00): Un claustrofobico thriller di sopravvivenza racconta le vicende di un sommozzatore, il quale rimane intrappolato sul fondo del mare a causa di un guasto alla sua navetta.
- Ti amo in tutte le lingue del mondo (Sky Cinema Comedy, 21:00): L’attore toscano Leonardo Pieraccioni interpreta un professore di ginnastica. La vita dell’uomo subisce una comica complicazione a causa delle attenzioni di una sua giovanissima studentessa innamorata.
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