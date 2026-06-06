Sabato 6 giugno, su Food Network, sono proposti due appuntamenti inediti di C’era una volta in Calabria. Il format, sulla rete visibile sul canale 33 del digitale terrestre, parte intorno alle 14:30 circa ed è preceduto, dalle 12:00, dalle repliche delle puntate precedenti.

C’era una volta in Calabria, chi sono i conduttori

La società che cura la realizzazione di C’era una volta in Calabria è la Once Upon a Time, che ha lavorato per conto della Warner Bros. Discovery. Gli appuntamenti hanno una durata di circa mezz’ora e al termine della loro messa in onda televisiva sono visibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Al timone di C’era una volta in Calabria tornano Nonna Rita Imbrogno e suo nipote Frank Moyo. I due, realmente nonna e nipote, sono dei volti nuovi per la televisione italiana, mentre sono molto conosciuti, soprattutto sui social, nel continente americano.

Viaggio culinario alla scoperta della cucina tradizionale calabrese

Durante C’era una volta in Calabria, la grande protagonista è la tradizione culinaria calabra. Nonna Rita, come intuibile anche dal nome, è nata in Italia, in particolare in Calabria. La sua vita, tuttavia, non si è sviluppata nel Belpaese, che ha dovuto abbandonare più di 50 anni fa per emigrare in cerca di fortuna.

Nonna Rita ha così raggiunto il Canada, dove ha vissuto a lungo. Nonostante tutto, però, la conduttrice ha sempre avuto la sua terra nel cuore e ha deciso, così, di tornare, accompagnata dal nipote Frank. Insieme, su Food Network, portano il pubblico in un viaggio fra sapori e ricordi.

In ogni puntata di C’era una volta in Calabria, i presentatori spiegano come preparare due piatti tipici calabresi, svelando segreti e aneddoti.

C’era una volta in Calabria, le ricette del 6 giugno

Nel primo appuntamento del 6 giugno di C’era una volta in Calabria è mostrato come preparare Lagane e ciciri, un primo piatto tradizionale condito con ceci e aglio. Poi sono preparati i Crucette de ficu, dolce che prevede l’utilizzo di frutta secca.

Nel secondo episodio di oggi del programma, Nonna Rita e Frank spiegano al pubblico come preparare un altro primo della tradizione calabrese, ovvero la Pasta e alici, che può essere preparato in differenti versioni, a seconda del periodo in cui è realizzata. Infine, è spiegato come preparare dei deliziosi Turdiddri, dei dolcetti speziati conditi con il miele e che, secondo la tradizione, si preparano soprattutto a dicembre, nel periodo delle festività natalizie.