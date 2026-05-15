Venerdì 15 maggio, su Food Network, è visibile lo show La Liguria nel piatto. La trasmissione, dedicata al mondo della cucina, prende il via alle ore 22:00.

La Liguria nel piatto, chi è il conduttore

Al timone del format La Liguria nel piatto c’è Massimiliano Bertagna. Originario de La Spezia, è uno chef che ha mantenuto sempre molto forti i legami con la sua terra, anche in cucina. Il conduttore è noto con il soprannome di Fishbone Chef, presente anche nel sottotitolo del format, che sta ad indicare la sua propensione nelle preparazione di delizie con gli ingredienti di mare.

Le puntate che compongono il programma La Liguria nel piatto hanno una durata di circa mezz’ora. Food Network, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone due alla settimana, dalle ore 22:00 del venerdì. In streaming, è possibile seguire il programma mediante l’applicazione Discovery+.

In cosa consiste la trasmissione

Nel corso del format La Liguria nel piatto, il presentatore Massimiliano Bertagna porta la filosofia che da sempre lo accompagna sul lavoro: la volontà di riscoprire antiche ricette locali, che rischiano di essere dimenticate. Dopo un veloce approfondimento sulla loro storia, tali preparazioni sono riproposte in una nuova versione. Il tutto, ovviamente, utilizzando i prodotti simbolo dei territori della Liguria.

In ogni appuntamento, il conduttore accoglie il pubblico nella propria cucina, immersa fra le bellezze naturali de La Spezia. Da qui realizza tre piatti, di cui spiega nel dettaglio le ricette, dispensando consigli e aneddoti, oltre a curiosità legate alla storia delle preparazioni protagoniste.

La Liguria nel piatto, le ricette del 15 maggio

Durante il primo dei due appuntamenti del 15 maggio de La Liguria nel piatto, lo chef prepara lo Mes-ciua. Si tratta di una zuppa di legumi e cereali, tradizionalmente preparata dai pescatori che lavoravano all’interno del porto de La Spezia. A seguire è cucinato il Coniglio alla ligure, arricchito con i pinoli, e il Poncrè di San Terenzio, dolce originario del XX secolo e che storicamente è associato alle feste natalizie.

Nel secondo appuntamento della giornata, Massimiliano Bertagna svela tutti i segreti per cucinare al meglio uno dei grandi classici della cucina ligure, cioè gli Spaghetti alle acciughe. Si continua con i Muscoli ripieni, ovvero le cozze farcite con svariati ingredienti. Infine, il menù è completato con un dolce e la scelta è ricaduta sul Rustico Castagnaccio, rigorosamente realizzato, come indica il nome, con la farina di castagne.