Venerdì 5 giugno si è svolta l’ultima sfida della stagione fra Ore 14 Sera e Quarto Grado. Tra interviste esclusive, perizie e intercettazioni legate al Delitto di Garlasco, gli ascolti hanno premiato il programma di Rete 4.

Ore 14 Sera Quarto Grado, i dati

Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado, su Rete 4, ha tenuto compagnia a più di un milione e 100 mila telespettatori, con una share del 9,8%. Milo Infante, su Rai 2, ha invece informato 813 mila persone, per una share che si è fermata al 7%.

Gianluigi Nuzzi è arrivato alla puntata del 5 giugno con un’attesa senza dubbio maggiore rispetto al format concorrente. Come ampiamente annunciato, il conduttore ha mandato in onda una lunga intervista a Marco Poggi. Si è trattato di un incontro esclusivo: il fratello della vittima, infatti, ha parlato in televisione per la prima volta in 19 anni. Le sue parole sono state commentate poi in studio dagli opinionisti, tra cui Carmelo Abbate, Roberta Bruzzone e Candida Morvilllo.

Milo Infante a Ore 14 Sera, invece, ha aperto l’appuntamento con un breve faccia a faccia con Antonio De Rensis, avvocato difensore di Alberto Stasi finito nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per diffamazione. In seguito ha accolto una serie di ospiti, fra cui Armando Palmigiani, consulente della difesa di Andrea Sempio, e Dario Redaelli, consulente di parte della famiglia Poggi.

I precedenti appuntamenti

L’intervista a Marco Poggi ha, probabilmente, influenzato l’esito negli ascolti della sfida del 5 giugno. Nelle precedenti settimane, infatti, Infante era riuscito a eguagliare e talvolta superare Nuzzi. L’8 maggio, ad esempio, la trasmissione della TV di Stato era riuscita a raggiungere il 9,6% di share, con Nuzzi fermo al 9%. La settimana seguente il divario si è allargato ulteriormente, con Infante capace di raggiungere l’8,5% di share e il competitor solamente il 7,5%.

Ore 14 Sera Quarto Grado, Nuzzi continua, Infante si è congedato

Quella di venerdì 5 giugno è, come già preannunciato, l’ultima sfida della stagione fra Ore 14 Sera e Quarto Grado. Per il format di Rai 2, con la puntata di ieri si è conclusa l’edizione e nei saluti Milo Infante ha utilizzato parole criptiche: “Ci tenevamo davvero a dirvi con tutto il cuore grazie. Fra poco si spegneranno le luci e finisce qui la stagione televisiva, il viaggio di Ore 14 Sera che è iniziato un po’ per caso ma si è conquistato, grazie al vostro affetto, un posto importante nel palinsesto di Rai 2. Io amo molto Stephen King e c’è una frase che mi ha sempre accompagnato, cioè ‘Ci sono altri mondi al di fuori di questo’, e quindi quello che sarà lo vedremo“. Il conduttore, di fatto, non ha confermato il ritorno del programma di prime time.

Differente è la situazione di Quarto Grado, che continuerà a informare il pubblico nelle prossime settimane. La trasmissione di Gianluigi Nuzzi proseguirà su Rete 4 con due puntate alla settimana, nella prima serata del giovedì e del venerdì.