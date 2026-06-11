Il Mondo con gli occhi di Overland Laos segna il ritorno in prima serata di uno dei documentari di viaggio più longevi e amati della televisione italiana. La nuova stagione evento approda giovedì 11 giugno 2026 su Rai 3, portando il pubblico dentro un racconto che unisce esplorazione, memoria, cultura e attualità.

Dopo trent’anni di spedizioni leggendarie, Filippo Tenti riparte con un’edizione speciale in cinque serate dedicata a Laos, Costa Rica e Madeira. Non si tratta soltanto di un nuovo itinerario televisivo, ma di un viaggio pensato per guardare i luoghi oltre gli stereotipi, raccontando Paesi spesso ignorati o ridotti a poche immagini legate alla cronaca, alla guerra o alle emergenze.

Il Mondo con gli occhi di Overland Laos, la nuova stagione evento su Rai 3

La nuova edizione de Il Mondo con gli occhi di Overland arriva nel trentennale della grande avventura televisiva nata nel 1996. In questa stagione, il programma sceglie territori dalla forte complessità culturale e naturalistica, costruendo un racconto che alterna il presente delle nuove destinazioni alla memoria delle spedizioni più iconiche.

Ogni puntata proporrà episodi dedicati al viaggio 2026, ma anche uno spazio celebrativo con highlights, retroscena inediti e testimonianze dei protagonisti. L’obiettivo è mostrare come il mondo sia cambiato davanti alle telecamere di Overland, dalle prime imprese con i celebri camion arancioni fino ai nuovi percorsi condotti da Filippo Tenti.

La prima destinazione sarà proprio il Laos, nazione del Sud-Est asiatico ancora poco conosciuta dal grande pubblico, ma ricchissima di storia, spiritualità, paesaggi e contraddizioni.

Il viaggio in Laos: Vientiane, templi e memoria della Guerra Segreta

Il Mondo con gli occhi di Overland Laos partirà da Vientiane, capitale del Paese e luogo in cui convivono tradizione, spiritualità e segni di trasformazione. Il racconto attraverserà i templi millenari, le strade della capitale e i luoghi in cui la cultura buddista continua a scandire la vita quotidiana.

Il percorso si sposterà poi verso la Piana delle Giare, uno dei luoghi più misteriosi e suggestivi del Laos. Qui il documentario entrerà anche nelle ferite lasciate dalla cosiddetta Guerra Segreta, il conflitto parallelo alla guerra del Vietnam che ha segnato profondamente il territorio e la popolazione.

La puntata mostrerà anche ciò che resta di una base della CIA e racconterà la capacità del popolo laotiano di convivere con una memoria difficile. Un elemento centrale sarà proprio la resilienza: in alcune zone, i residui bellici sono stati trasformati in oggetti e strumenti della vita quotidiana, diventando simbolo di adattamento e sopravvivenza.

Mekong, treno ad alta velocità e minoranza Hmong

Uno dei fili narrativi della puntata sarà il contrasto tra i ritmi lenti del Mekong e la modernità rappresentata dal nuovo treno ad alta velocità. Il Laos viene così raccontato come un Paese sospeso tra tradizione e cambiamento, tra villaggi, mercati, spiritualità e nuove infrastrutture che stanno modificando il volto della regione.

Il viaggio porterà anche alla scoperta della minoranza Hmong, con storie di fughe, ritorni in patria e identità culturali che resistono nel tempo. Attraverso gli incontri con le comunità locali, Overland cercherà di restituire un’immagine più profonda del Paese, lontana dai luoghi comuni e dalle semplificazioni.

Spazio anche alla cerimonia del Tak Bat, l’antica offerta ai monaci buddisti, e alla cultura gastronomica laotiana. Tra mercati tradizionali, riso glutinoso e sapori locali, la puntata entrerà nella quotidianità di un popolo che conserva un forte legame con le proprie radici.

Beppe e Filippo Tenti raccontano i 30 anni di Overland

La prima puntata non sarà soltanto dedicata al Laos. Il Mondo con gli occhi di Overland Laos aprirà anche il grande racconto celebrativo per i trent’anni del programma. Beppe e Filippo Tenti rievocheranno le prime grandi avventure dei camion arancioni, da Overland 1 a Overland 6, attraverso ricordi, immagini iconiche e retroscena inediti.

Il programma, trasmesso per la prima volta nel 1996, è arrivato alla ventiseiesima edizione senza mai fermarsi. In tre decenni ha attraversato continenti, confini, deserti, strade impossibili e Paesi in trasformazione, diventando un punto di riferimento per il documentario di viaggio in televisione.

Il culmine delle celebrazioni arriverà nell’ultima puntata, quando Overland tornerà alle origini con la riproposizione integrale della prima storica stagione Roma-New York, il viaggio che diede vita al mito dei camion arancioni.

Dove vedere Il Mondo con gli occhi di Overland Laos in tv e streaming

Il Mondo con gli occhi di Overland Laos va in onda giovedì 11 giugno 2026 in prima serata su Rai 3. La nuova stagione sarà composta da cinque serate e accompagnerà il pubblico alla scoperta di Laos, Costa Rica e Madeira.

Il programma sarà disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay, dove sarà possibile recuperare gli episodi dopo la messa in onda televisiva.