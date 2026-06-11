La seconda puntata di Montmartre va in onda su Canale 5 giovedì 11 giugno 2026 in prima serata. La serie franco-belga prosegue con gli episodi 3 e 4, portando avanti la storia di Céleste Tessandier, Arsène Larcourt e Rose Joubert nella Parigi della Belle Époque.

Dopo gli eventi della prima puntata, il destino dell’Éléphant Rose è sempre più incerto. Lo scandalo che ha travolto il cabaret rischia di provocarne la chiusura, mentre Céleste continua a cercare la verità sulla sua famiglia e sull’omicidio del padre. Tra spettacoli, segreti e nuove minacce, la seconda puntata entra nel cuore del mistero.

Montmartre, anticipazioni seconda puntata su Canale 5

Nella seconda puntata di Montmartre, Céleste Tessandier deve affrontare una situazione sempre più difficile. Dopo lo scandalo esploso all’Éléphant Rose, il locale è sotto attacco e il ministro minaccia di farlo chiudere. Per evitarlo, la giovane ballerina deve ideare in pochissimo tempo un numero capace di stupire il pubblico e salvare il cabaret.

La pressione su Céleste aumenta, perché la sopravvivenza dell’Éléphant Rose è legata anche al suo futuro. Il cabaret non è solo il luogo in cui lavora: è lo spazio in cui può ottenere denaro, informazioni e contatti utili per continuare a cercare i fratelli dai quali è stata separata da bambina.

Intanto Rose Joubert continua ad affrontare le conseguenze della sua malattia e della sua condizione sociale. La sua strada resta intrecciata a quella di Céleste, ma il passato che le unisce è ancora pieno di zone d’ombra. Anche Arsène Larcourt, giovane ingegnere legato al mondo dell’automobile, riceve nuove rivelazioni destinate a scuotere le sue certezze.

La seconda puntata mette quindi al centro il destino del cabaret, la ricerca della famiglia perduta e il mistero sull’omicidio del padre di Céleste, in una Parigi divisa tra luci, spettacolo, povertà e intrighi di potere.

Montmartre, trama episodio 3 dell’11 giugno 2026

Nel terzo episodio di Montmartre, Céleste è costretta a reagire dopo lo scandalo che ha colpito l’Éléphant Rose. Il ministro vuole chiudere il cabaret e la giovane ballerina capisce che serve qualcosa di straordinario per cambiare le sorti del locale.

Tra prove frenetiche, tensioni interne e timori per il futuro, Céleste lavora a un numero innovativo, capace di attirare l’attenzione e restituire prestigio all’Éléphant Rose. Il rischio è altissimo: se lo spettacolo fallisce, il cabaret potrebbe non riaprire più.

Nel frattempo, la protagonista continua a indagare sulla propria famiglia. La morte del padre e la separazione dai fratelli restano ferite aperte, ma ogni nuovo indizio sembra portarla più vicino alla verità. Céleste comprende che dietro il suo passato non c’è soltanto una tragedia familiare, ma anche una rete di interessi e segreti molto più grande.

Anche Arsène viene coinvolto in nuove tensioni. Una lettera e alcune rivelazioni mettono in discussione ciò che credeva di sapere, mentre il suo legame con Céleste diventa sempre più importante. La seconda puntata apre così una fase più intensa della storia, in cui sentimenti e misteri iniziano a sovrapporsi.

Montmartre, trama episodio 4 dell’11 giugno 2026

Nel quarto episodio di Montmartre, le conseguenze dello spettacolo all’Éléphant Rose continuano a farsi sentire. Céleste riesce a dimostrare il proprio talento e la propria determinazione, ma il successo non basta a proteggerla dai pericoli che si muovono intorno a lei.

La giovane ballerina si avvicina sempre di più alla verità sull’omicidio del padre. La sua ricerca la porta a incrociare persone che conoscono dettagli importanti sul passato della sua famiglia, ma non tutti sono disposti a parlare. Alcuni preferiscono mantenere il silenzio, altri sembrano volerla manipolare.

Rose resta una figura centrale della storia. La sua fragilità e la sua forza si intrecciano con il destino di Céleste, mentre il quartiere di Montmartre mostra il suo volto più contraddittorio: da una parte i cabaret, le luci e la musica; dall’altra la miseria, gli abusi di potere e le verità nascoste.

Nel frattempo, anche Arsène e Octave si trovano davanti a nuovi problemi. Gli equilibri familiari, sociali e sentimentali diventano sempre più instabili, mentre la Parigi del 1899 appare come una città in trasformazione, pronta a travolgere chi cerca di cambiare il proprio destino.

Spoiler finale della seconda puntata

Nel finale della seconda puntata di Montmartre, Céleste riesce a evitare che l’Éléphant Rose venga travolto definitivamente dallo scandalo. Il numero pensato per salvare il cabaret conferma il suo coraggio e la sua capacità di sfidare le regole di una società che vorrebbe controllare il corpo, la voce e il destino delle donne.

Il successo dello spettacolo, però, non chiude i problemi. Al contrario, rende Céleste ancora più visibile e quindi più esposta. La sua ricerca della verità sull’omicidio del padre comincia a toccare persone influenti, interessate a mantenere nascosti gli eventi del passato.

Il rapporto con Arsène diventa più complesso. Il giovane ingegnere sembra sempre più legato a Céleste, ma anche lui deve fare i conti con segreti familiari e ambizioni personali. La seconda puntata lascia intendere che le loro strade siano destinate a intrecciarsi ancora, tra attrazione, sospetti e nuove scoperte.

La conclusione degli episodi 3 e 4 prepara quindi il terreno alle prossime puntate: Céleste è più vicina alla verità, Rose resta coinvolta in un destino che non ha ancora rivelato tutti i suoi segreti, e Montmartre si conferma un luogo in cui ogni sogno può trasformarsi in una minaccia.

Cast completo della serie “Montmartre”

Il cast di Montmartre riunisce interpreti francesi e belgi in un racconto storico ambientato nella Parigi della Belle Époque. I personaggi principali sono legati al mondo dei cabaret, alle famiglie spezzate, agli intrighi sociali e alla ricerca della verità da parte di Céleste.