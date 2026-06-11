Giovedì 11 giugno torna protagonista la grande opera teatrale. Dal Teatro alla Scala di Milano è possibile seguire, su Rai 5 dalle 21:20 in prima visione, Carmen di Georges Bizet.

Carmen Rai 5, l’incontro artistico fra Myung-Whun Chung e Damiano Michieletto

La messa in onda televisiva di Carmen, dunque, è curata dalla Rai, che la rende disponibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play. Uno degli elementi più interessanti della rappresentazione odierna dell’opera riguarda l’incontro artistico fra Myung-Whun Chung e Damiano Michieletto, due fra i protagonisti della scena internazionale.

Whun Chung dirige la produzione ed è dal 1989 uno dei protagonisti della Scala, avendo diretto nove titoli d’opera (che diventano dieci con quella odierna) e 165 concerti. Michieletto, invece, cura la regia ed anche lui è un veterano del Teatro milanese, nel quale ha esordito tredici anni fa.

Il resto del team creativo è formato dallo scenografo Paolo Fantin, dalla costumista Carla Teti e dal light designer Alessandro Carletti. Il Coro è preparato da Alberto Malazzi.

Carmen Rai 5, le curiosità

La Carmen è, probabilmente, l’opera più conosciuta al mondo fra quelle mai realizzate da Georges Bizet. La prima rappresentazione è avvenuta a Parigi nel 1875 e non ha avuto grande successo. La critica, infatti, stroncò il dramma, ma il pubblico, attirato dalla natura scabrosa della trama, iniziò sempre più a mostrare interesse, al punto che la produzione, in pochi anni, venne rappresentata in diverse città europee.

La trama

Quella in onda su Rai 5 è una versione rivisitata della Carmen, opera trasformata in una riflessione sul controllo, sulla violenza e sull’incapacità di accettare l’autonomia dell’altro. Divisa in quattro atti, la trama, originariamente, era ambientata a Siviglia. La rivisitazione, tuttavia, ha modificato il contesto, che diventa uno scenario più astratto, essenziale e spoglio. La trama verte intorno a Don Josè, che si innamora perdutamente di Carmen, una gitana libera e indipendente. Quando lei lo rifiuta perché ama un altro uomo, cioè il toreador Escamillo, Don Josè perde la testa e, accecato dalla gelosia, la uccide.

Carmen, nella rivisitazione in chiave contemporanea, diventa una donna che rivendica il diritto di scegliere, amare, lasciare e vivere secondo le proprie regole.

Carmen Rai 5, il cast

Di seguito il cast degli artisti e dei personaggi da loro interpretati nel corso della Carmen.