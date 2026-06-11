Da Pasquale Laricchia a Raffaella Fico, passando per Eva Grimaldi e Zeudi Di Palma. Nonostante non vi sia alcuna ufficialità, sul web e sui social fioccano le indiscrezioni relative ai possibili concorrenti de L’Isola dei Famosi 2026 e di seguito vi sveliamo chi sono.

L’Isola dei Famosi 2026 possibili concorrenti, il cast femminile

Iniziando dalle donne, fra le possibili concorrenti de L’Isola dei Famosi 2026 ci sono Eva Grimaldi e Raffaella Fico. La prima è un’attrice che ha già affrontato il reality di sopravvivenza nel 2017. La seconda è una showgirl e anche per lei si tratterebbe di un ritorno nel format, al quale ha partecipato nel 2011.

Sarebbe un esordio, invece, quello della giornalista Claudia Peroni, da decenni al timone delle rubriche dedicate ai motori all’interno di SportMediaset. Potrebbe tornare in tv anche Denny Mendes, Miss Italia nel 1996 e negli ultimi anni nel cast di fiction come Storia di una famiglia perbene e Maria Corleone.

Fra le possibili concorrenti dell’adventure game ci potrebbero essere Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, Michelle Veronesi, fra le protagoniste di Too Hot to Handle Italia, e Zeudi Di Palma, Miss Italia nel 2021 e quinta classificata al Grande Fratello 18.

L’Isola dei Famosi 2026 possibili concorrenti, il cast maschile

Spostando l’attenzione sul cast maschile de L’Isola dei Famosi 2026, nel reality dovrebbe essere protagonista Luca Onestini, molto noto sia in Italia che in Spagna, dove ha partecipato a svariati reality. Decisamente esperto nelle dinamiche de L’Isola è anche Pierpaolo Pretelli, che nel reality ha lavorato come inviato nella passata edizione.

Nel cast ci potrebbero essere Daniele Laia, vincitore della prima edizione di Too Hot to Handle, l’ex tentatore di Temptation Island Flavio Ubirti e Alex Caniggia, modello e figlio dell’ex calciatore Claudio. Altri protagonisti potrebbero essere Francesco Chiofalo, influencer e di recente fra gli ospiti più apprezzati di Belve di Francesca Fagnani, e Il Musazzi, autore del format web intitolato Vita da Influencer e nel cast del reality The 50.

Infine, potrebbero sbarcare su L’Isola dei Famosi due fra i concorrenti storici del Grande Fratello. Il primo è Patrick Ray Pugliese, secondo classificato al GF del 2004, e Pasquale Laricchia, sul podio del reality nel 2003.

Il mistero legato alla data di partenza

Come raccontato sui social, Selvaggia Lucarelli, conduttrice del format, e Alvin, inviato, sono già arrivati nelle Filippine, dove si svolgerà la prossima edizione. Le registrazioni, dunque, dovrebbero partire entro pochi giorni e, come è già noto, l’avventura sarà interamente registrata dalle telecamere, ma non trasmessa in diretta in tv.

In prima serata su Canale 5 saranno trasmesse una serie di puntate che racconteranno, in ordine cronologico, i fatti più importanti accaduti, mostrando le dinamiche fra i concorrenti, le prove fisiche e le eliminazioni. Non vi è certezza, tuttavia, per quel che concerne la data di messa in onda.

Nel comunicato del Biscione si è parlato di un arrivo in tv “nelle prossime stagioni“, indicazione dunque molto generica.